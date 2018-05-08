Вычет по ипотечным процентам предлагают распространить на несколько объектов

Согласно пп.1 п.3 ст. 220 НК если налогоплательщик воспользовался правом на получение имущественного вычета по покупке жилья в сумме менее 2 млн. рублей, остаток вычета он может получить при покупке другого жилья.

Однако такое правило не распространяется на вычет в сумме расходов на погашение процентов по ипотеке.

Пункт 4 статьи 220 НК ограничивает расходы, на которые распространяется такой вид вычета, суммой 3 млн рублей. Однако согласно статистике ЦБ на 01.01.2018 средний расчётный размер процентов по ипотечному кредиту составляет 1,9 млн. руб.

Таким образом, абсолютное большинство налогоплательщиков, обращающихся за налоговым вычетом по ипотечным процентам, разрешённую сумму не добирают.

В этой связи на сайте РОИ опубликована инициатива № 77Ф41234, автор которой предлагает дополнить пункт 4 статьи 220 НК нормой, аналогичной по смыслу абзацу второму подпункта 1 пункта 3 той же статьи.

Предполагается, что остаток имущественного налогового вычета по процентам до полного его использования может быть учтен при получении вычета в дальнейшем на погашение процентов по другим целевым займам (кредитам).

Для рассмотрения решения на федеральном уровне необходимо набрать 100 тыс. голосов. На данный момент за инициативу проголосовало около 500 человек.