Главы КФХ не сдают форму СЗВ-СТАЖ

Должны ли главы КФХ представлять отчетность по форме СЗВ-СТАЖ в отношении себя, членов КФХ?

Ответ на этот вопрос содержится в Обзоре практики применения законодательства в части персонифицированного учета за I квартал 2018 года.

Страхователь представляет о каждом работающем у него застрахованном лице сведения, в том числе, о сумме заработка, на который начислялись страховые взносы на ОПС, сумме начисленных страховых взносов в составе расчета по страховым взносам.

Между ПФР и ФНС осуществляется информационное взаимодействие, в ходе которого ФНС передает в ПФР информацию из РСВ по каждому члену КФХ, в том числе даты начала и окончания членства застрахованного лица в КФХ. Указанные данные будут использованы для учета на индивидуальном лицевом счете периода работы застрахованного лица.

В этой связи, представление главами КФХ формы СЗВ-СТАЖ не требуется.