Медведев оценил расходы на выполнение нового майского указа Путина

Для исполнения нового майского указа президента потребуется как минимум 8 трлн руб. до 2024 года.

Об этом заявил и.о. премьер-министра Дмитрий Медведев на встрече с фракцией КПРФ. Его слова передали РБК четыре участника встречи.

«До 2024 года на все эти расходы необходимо собрать минимум 8 трлн руб.», — сказал Медведев (цитата со слов одного из участников встречи). Он подчеркнул, что «провел десяток совещаний», чтобы обеспечить финансирование новых указов. «В рамках этих средств эти задачи будем и решать», — заявил и.о. премьер-министра. Как отметил Медведев, «минимальные средства мы нашли».

Речь идет о сумме около 8 трлн руб. на все пункты из нового майского указа, уточнили РБК депутаты от КПРФ Валерий Рашкин, Леонид Калашников и Михаил Щапов, принимавшие участие во встрече.

О минимальном объеме средств для исполнения указа Медведев рассказал, отвечая на вопрос депутата от КПРФ Алексея Куринного, который говорил о сокращении расходов на здравоохранение в бюджете. Состояние медицинской отрасли «неидеальное», признал Медведев, но «перемены есть».

Чтобы реально достичь заявленных показателей, потребуется значительно больше средств, сказал РБК Михаил Щапов, член комитета по бюджету и налогам Госдумы. Чтобы получить хотя бы эти 8 трлн руб. без повышения пенсионного возраста и налоговой нагрузки на малообеспеченных, фракция КПРФ предлагает ввести прогрессивную шкалу НДФЛ, рассказал он. «Идеи вроде повышения пенсионного возраста или ставки НДФЛ для всех на 2% для нас неприемлемы», — сказал он. КПРФ ранее отказалась поддержать переназначение Медведева на пост премьера.

Президент Владимир Путин после официального вступления в должность формализовал цели, поставленные в своем послании Федеральному собранию 1 марта, в новый майский указ на срок до 2024 года. В документе обозначено 12 приоритетных проектов, которые правительство должно разработать или скорректировать до 1 октября. Это демография, здравоохранение, образование, жилье, экология, безопасные и качественные дороги,