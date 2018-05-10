Налоговики обязывают бизнесмена пробивать чеки ККТ при поступлении безнала от юрлиц

«Кашу чеком не испортишь», - иронизирует посетитель нашего форума после полученной им консультации в ИФНС по поводу применения ККТ.

Речь идет о чеках ККТ по безналичным платежам.

Ситуация следующая: на расчетный счет ИП поступают денежные средства от УФК в результате взыскания приставами с физлиц по решению суда за ранее реализованные им товары. По мнению налоговиков, в данном случае необходимо пробить чек ККТ.

Спросил в налоговой. Сказали что надо, так как: это оплата за ваши товары ... Намекали на штраф при неприменении ККТ в указанном случае. в официальном ответе процитировали закон, без привязки к ситуации..... Вообще не упомянули о платежах от УФК.... - Waadiim

Предприниматель намерен обратиться за разъяснениями в УФНС.

Между тем участники обсуждения уверены, что тут и без разъяснений все ясно – оснований для применения ККТ не имеется, а в случае попыток оштрафовать за непробитый чек можно будет «отбиться», направив жалобу в УФНС.

Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «ККТ при поступлении денежных средств по решению суда».