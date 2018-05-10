10 доказательств необоснованной налоговой выгоды

За 5 минут можно приготовить завтрак. За 5 минут можно пробежать 1,5 км. Можно много всего успеть за 5 минут. А как вы думаете, реально раскрыть налоговую схему за 5 минут? Прикинуть, бегло оценить доказательства и констатировать факт «схемы»… И всего лишь за 300 секунд!

Статья : «Спорим, я раскрою схему за 5 минут?» про раскрытие схемы. Не скоростное и реактивное, но очень качественное. Инспекция поработала, что называется, на славу. Результат - Постановление АС Западно-Сибирского округа от 24.04.2018 года по делу №А45-7963/2017: проверяющие использовали всю свою силу и мощь, чтобы установить правду. Пройдемся по пунктам, как действовали сотрудники фискальной службы:



1.Проверили контрагентов по базам ФНС;



2. Проштудировали договоры;



3. Нашли нарушения в документах;

4. Узнали, проявлял ли налогоплательщик должную осмотрительность;

5. Допросили сотрудников;

6. Определили, откуда поступил товар к контрагенту;

7. Перешли к контрагентам второго звена;

8. Проехали по адресам;

9. Проанализировали расчетные счета;

10. Изучили сайт.