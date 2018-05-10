При прямых выплатах у работодателей есть 3 дня, чтобы успеть уведомить ФСС о прекращении права на пособие

В субъектах РФ, участвующих в пилотном проекте по прямым выплатам из ФСС, на основании п. 4(2) Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.04.2011 № 294, страхователь в 3-дневный срок направляет в ФСС уведомление о прекращении права застрахованного лица на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае прекращения с ним трудовых отношений, начала (возобновления) его работы на условиях полного рабочего дня, смерти его ребенка и в иных случаях прекращения обстоятельств, наличие которых явилось основанием для назначения и выплаты соответствующего пособия.

За непредставление (за несвоевременное представление) документов, недостоверность либо сокрытие сведений, влияющих на право получения застрахованным лицом соответствующего вида пособия или исчисление его размера, возмещение расходов на оплату 4 дополнительных выходных дней одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами страхователь несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Расходы, излишне понесенные страховщиком в связи с сокрытием или недостоверностью представленных страхователем указанных сведений, подлежат возмещению страхователем, напомнили в отделении ФСС по Республике Адыгея.