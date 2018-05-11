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Отследить историю своего больничного можно с помощью электронного сервиса ФСС

Воспользовавшись интерактивным сервисом «Электронный кабинет застрахованного», размещенном на едином портале электронных кабинетов ФСС РФ cabinets.fss.ru вы получаете возможность:

- просмотра электронных листков нетрудоспособности;

- поиска электронных листков нетрудоспособности по различным параметрам;

- печати электронных листков нетрудоспособности;

- просмотра и печати информации по начисленным пособиям по электронным листкам нетрудоспособности Застрахованного;

- просмотра личных данных застрахованного.

Для использования этого сервиса застрахованному лицу необходимо иметь подтвержденную учетную запись физлица на Портале госуслуг, уточнили в отделении ФСС по Республике Марий Эл.

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