Отследить историю своего больничного можно с помощью электронного сервиса ФСС

Воспользовавшись интерактивным сервисом «Электронный кабинет застрахованного», размещенном на едином портале электронных кабинетов ФСС РФ cabinets.fss.ru вы получаете возможность:
- просмотра электронных листков нетрудоспособности;
- поиска электронных листков нетрудоспособности по различным параметрам;
- печати электронных листков нетрудоспособности;
- просмотра и печати информации по начисленным пособиям по электронным листкам нетрудоспособности Застрахованного;
- просмотра личных данных застрахованного.
Для использования этого сервиса застрахованному лицу необходимо иметь подтвержденную учетную запись физлица на Портале госуслуг, уточнили в отделении ФСС по Республике Марий Эл.