Отследить историю своего больничного можно с помощью электронного сервиса ФСС

Аноним

Форс мажор - обстоятельства непреодолимой силы.Вся это Куча законов, писем, распоряжений, есть Фо... Обзор последних писем Минфина, о которых надо знать бухгалтеру

Аноним

Контрольная закупка... кондитеру предъявили декларации с суммой налога к уплате. Бред... Испекли тортик – заплатите налог. ИФНС ищет кондитеров в соцсетях

Натали Б Кто вас заставляет всем этим пользоваться? Если я где-то регистрируюсь, я сама принимаю для себя ... Telegram в новом сервисе будет хранить персональные данные пользователей

Аноним

Просил ФНС исключить из ЕГРЮЛ должника в связи с отсутствием необходимых средств у его учред... Принудительное исключение из ЕГРЮЛ: возможность сэкономить или получить проблемы

Натали Б Это как?Повышать его будут каждые полгода на полгода. Обычно предлагают увеличивать на полго... Кому раньше 70 лет пенсия не светит

Аноним

Аноним, Вы писали:Я по вечерам шью на заказ , после основной работы, мой рабочий день по 14 часов... Испекли тортик – заплатите налог. ИФНС ищет кондитеров в соцсетях

Аноним

Если хочет хранить мои данные, то пусть платит. Капитализм нонче. За всё надо платить. Халява не ... Telegram в новом сервисе будет хранить персональные данные пользователей

Над.К е знаю, что это означает, то ли у колхозников вообще паспортов не было, До 1974 года колхоз... Правительство внесет законопроект о повышении пенсионного возраста в ближайшее время

Аноним

Ну акционируют, а нам то чего с этого? Почту России акционируют

Аноним

Должны быть улучшены Должна быть создана Должен быть упрощёнБудет усовершен... Что ждёт ИП в ближайшие 6 лет? Размышления рассерженного ИП-ника

Аноним

FA 2 часа назад, Киров А в чем проблема то? Редкий случай, когда налоговики - молодцы. Это же би... Испекли тортик – заплатите налог. ИФНС ищет кондитеров в соцсетях

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Эти все слова- для поддержки "малого бизнеса" специально созданного для участия в торгах ст... Что ждёт ИП в ближайшие 6 лет? Размышления рассерженного ИП-ника

bestiya7460 Аноним, Вы писали:Советы прочитала. Они для инопланетян? Или у нас действительно народ отупел? Лу... Пять способов сэкономить на кредите

Аноним

Над.К, Вы писали:А какую она коммуналку и налоги платила? А что, кроме коммуналки трат не ... Правительство внесет законопроект о повышении пенсионного возраста в ближайшее время

Аноним

Переезжали в 2016 году.. Первый отказ - телефон руководителя не был записан в заявлении (инспекто... Реальная история, как удалось одолеть отказ налоговиков в регистрации переезда ООО

Над.К Я и покупаю в магазине. Где и что покупаете Вы, это вопрос лично Вашего удобства. Другим людям ... Испекли тортик – заплатите налог. ИФНС ищет кондитеров в соцсетях

Аноним

Я и покупаю в магазине. Был вопрос от Надежды чем меня не устраивают СП. Я ей объяснил... Испекли тортик – заплатите налог. ИФНС ищет кондитеров в соцсетях

Аноним

И нет у меня дохода, чтобы по 15 т.р. платить аренду и прочее, посчитайте экономику, бездельники... Испекли тортик – заплатите налог. ИФНС ищет кондитеров в соцсетях

Аноним

Ой, где мой лимузин? Я по вечерам шью на заказ , после основной работы, мой рабочий день по 14 ча... Испекли тортик – заплатите налог. ИФНС ищет кондитеров в соцсетях

Аноним

Аноним, Вы писали:в магазине можно померить и обратно вернуть, в любом случае видишь и щупаешь чт... Испекли тортик – заплатите налог. ИФНС ищет кондитеров в соцсетях

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Но вы же голосовали за Путина, ну вот и пол... Правительство внесет законопроект о повышении пенсионного возраста в ближайшее время

FA Над.К, Вы писали:FA, наши правила написаны так, что их соблюсти нельзя. И Вы это не можете не зна... Испекли тортик – заплатите налог. ИФНС ищет кондитеров в соцсетях

Аноним

Не смотрите и не слушайте его. Это пустые слова в телевизоре Что ждёт ИП в ближайшие 6 лет? Размышления рассерженного ИП-ника

Аноним

в магазине можно померить и обратно вернуть, в любом случае видишь и щупаешь что берешь. а&... Испекли тортик – заплатите налог. ИФНС ищет кондитеров в соцсетях

Аноним

И как же это весь мир живет без крепостного права и не умирает, без прописок, без регистрации адр... Как юридические адреса станут виртуальными и причем здесь Почта России

bestiya7460 а мы переехали в 2017г сменили спокойно адрес, правда все в одном городе было, но при этом нам уж... Реальная история, как удалось одолеть отказ налоговиков в регистрации переезда ООО

Skrepo4ka twain, у меня в 1с Бухгалтерия можно выбрать либо кассовый, либо начисления. И с расходами так же. ИП на ОСНО считают несправедливым порядок учета убытков и кассовый метод учета доходов

Аноним

а чем вам СП-то помешали? нравится втридорога в магазинах покупать? в магазине можно помери... Испекли тортик – заплатите налог. ИФНС ищет кондитеров в соцсетях

Аноним

Тут на клерке кто-то уже высказывал идею о том, что микробизнес никто поддерживать не будет, речь... Что ждёт ИП в ближайшие 6 лет? Размышления рассерженного ИП-ника

Натали Б Процентов 60 от начисленного за весь месяц. Аванс: сколько выплачивать работникам

Над.К FA, наши правила написаны так, что их соблюсти нельзя. И Вы это не можете не знать. Они специальн... Испекли тортик – заплатите налог. ИФНС ищет кондитеров в соцсетях