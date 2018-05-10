С 1 июля онлайн-кассы будут применяться в торговле и общепите

На 1 июля 2018 года в России намечен второй этап кассовой реформы, напоминают налоговики Орловской области. После этой даты использовать онлайн-кассы будут должны те налогоплательщики, у которых ранее отсутствовала обязанность по применению ККТ.

С 1 июля на новый порядок применения ККТ обязаны перейти:

индивидуальные предприниматели с наемными работниками на ЕНВД или ПСН и организации на ЕНВД в сфере торговли и общепита;

организации и индивидуальные предприниматели, имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры, оказывающие услуги общественного питания;

индивидуальные предприниматели с наемными работниками и организации, которые занимаются вендингом.

Предприниматели, принимающие участие во втором этапе кассовой реформы, смогут компенсировать свои затраты на приобретение касс, воспользовавшись правом на получение налогового вычета в сумме до 18 тысяч рублей за каждую единицу техники. Кроме того, по закону вернуть деньги разрешается не только за покупку самого кассового аппарата, но и за расходы на программное обеспечение и услуги по установке ККТ.

Для ИП на ЕНВД оформление вычета будет происходить на основании налоговой декларации, а для патентной системы – на основании уведомления. Его рекомендованная форма размещена на сайте ФНС.

Обращается внимание, что индивидуальные предприниматели, применяющие ЕНВД или ПСН в сфере розничной торговли и (или) общепита и имеющие работников, вправе уменьшить сумму налога на сумму расходов в связи с приобретением ККТ при условии регистрации ККТ в налоговых органах до 1 июля 2018 года.