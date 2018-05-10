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В договоре не указан НДС — не беда

Статья «Как поступать, если в договоре не указана сумма НДС» рассказывает о рекомендации Минфина по определению суммы НДС.

Ведомство в своем письме от 20.04.2018 № 03-07-08/26658 отвечая на вопрос: «Об НДС при оказании иностранной организации услуг по агентскому договору, в котором сумма НДС не указана», ссылается на пункт 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.05.14 г. №33. 

Если НДС не указан в договоре и в переписке между сторонами, то сумму налога следует выделить расчетным методом — таково мнение судей.

Подробнее о выводе сделанном в постановлении можно прочесть здесь.

 

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