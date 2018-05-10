В договоре не указан НДС — не беда

Аноним, Вы писали:Но вы же голосовали за Путина, ну вот и получили. Сосите дальше Ой, ну вот...
Вы так пишите, как будто до сих пор не поняли. Поняли еще 6 лет назад. Тут не капитализм, а...
Аноним, налоговики что только не шлют сейчас. Причем тут КНД? Речь ведь в статье как раз о том, ч...
Гм... насчёт пенсий в провинции в 13-18 тысяч товарищ, похоже, погорячился. Ну или это у людей, у...
Над.К, Вы писали:Аноним, ну вы сами-то указанный подпункт читали? Где там уведомление о реко...
уволилась в сентябре 2017 в январе получила проиндексированную пенсию и все ни каких доплат за 3 ...
И при этом снимают немалое количество налички Вы действительно считаете, что они её себе в ...
- в "провинции" пенсия 13-18 тысяч. Где, где такая пенсия, расскажите? Где та провинция? Н...
Я ИП как бух на подработке и считаю таких же ИП . Так вот, пару лет назад обзвонила из принципа 3...
ВВбух, Вы писали:Аноним, Вы писали:Согласна,все работающие пенсионеры работают чтоб детям и внука...
уволилась в сентябре 2017 в январе получила проиндексированную пенсию и все ни каких доплат за 3 ...
Над.К, Вы писали: Вы там обналом занимаетесь На каком основании Вы делаете такие выводы? И...
Про регулярно анонсируемое создание новых рабочих мест: много их создано? Они подойдут для пожилы...
Вы там обналом занимаетесь На каком основании Вы делаете такие выводы? Или сумма в 600 ты...
Мадама, Вы писали:По комиссиям для ИП за 10лет поменяла банков 10, т.к. мелкие банки где минималь...
Аноним, Вы писали:Согласна,все работающие пенсионеры работают чтоб детям и внукам помочь денежкой...
Olaf, Вы поймите, что эта инициатива никуда не пройдет. Государству деньги нужны. И сдирать оно и...
Год назад сменили адрес на другой район. Никаких проблем. Передача налогов по акту из одного райо...
Просьба к Клерку оказать информационную поддержку инициативе на всем протяжении сбора голосов и в...
По комиссиям для ИП за 10лет поменяла банков 10, т.к. мелкие банки где минимальная комиссия падаю...
Написал в поддержку, куда мог. Давно пора. Лучше, конечно, чтоы физики раз в год сами платили нал...
Как далеки наши правители от реальной жизни! Большинство мужчин сейчас не доживают до 60-и лет: и...
А есть юридическая возможность отписаться от спам-рассылки ФНС?
Аноним, Вы писали:Я вот не могу понять, почему не вводят самый главный налог "Налог на выво...
yante, Вы писали:Аноним, Вы писали:А потом как взносы доначислят исходя из МРОТ.И неважно что ЗП ...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Налоги с любого дохода платить должны все , как в цивилизован...
Очередная лажа от оторванных от реальности "думцев". Основная причина, почему "самозанятые" не вы...
Здравствуйте, мне 16 лет , я хочу одна поехать к бабушке в молдавию , с Украинским паспортом и пр...
прежде чем стучать, нужно доказать о проживании неустановленных лиц. а так за клевету могут стука...
НЕ ВЕРЮ В ПРЕКРАСНОЕ БУДУЩЕЕ - всё идёт к тому, что будем ишачить за копейки целыми днями и...
Год назад писала в и в госдуму и в министерство - и петицию составляла не интер...
Как прикажите относиться к государству, которое не может или не хочет обеспечить старость с...
Аня Амасова, Вы писали:Ну и как они будут отправлять по "включенному в ЕГРЮЛ или ЕГРИП" адресу (а...
Аноним, ну вы сами-то указанный подпункт читали? Где там уведомление о рекомендациях по сдач...
При этом сами они будут получать пенсию по 100-200 тыс.в зависимости от того, сколько протирали ш...
Ну и как они будут отправлять по "включенному в ЕГРЮЛ или ЕГРИП" адресу (адресам электронной почт...