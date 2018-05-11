Какие нарушения находят трудинспекторы. Учитесь на чужих ошибках!

ГИТ Северной Осетии опубликовала на своем сайте результаты проверки одной из школ столицы региона. Какие нарушения нашли трудинспекторы у бюджетников – расскажем.

В ГИТ установили, что у работодателя отсутствует Политика в области охраны труда, а также утвержденное приказом Положение о системе управления охраной труда. Между тем оформление этих документов предусмотрено Типовым положением о системе управления охраной труда, утвержденным приказом МТСЗ от 19.08.2016 № 438н.

Кроме того, работодатель утвердил ежегодный график отпусков без учета мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

В нарушение норм ТК работодатель не произвел с работником окончательный расчет в день прекращения трудового договора. Оплата отпуска произведена с нарушением срока - позднее чем за три дня до его начала.

В нарушение части 4 статьи 135 ТК, локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, приняты работодателем без учета мнения представительного органа работников.

В организации не установлена конкретная дата выплаты заработной платы, которая устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором.