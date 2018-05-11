Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Какие нарушения находят трудинспекторы. Учитесь на чужих ошибках!

ГИТ Северной Осетии опубликовала на своем сайте результаты проверки одной из школ столицы региона. Какие нарушения нашли трудинспекторы у бюджетников – расскажем.

В ГИТ установили, что у работодателя отсутствует Политика в области охраны труда, а также утвержденное приказом Положение о системе управления охраной труда. Между тем оформление этих документов предусмотрено  Типовым положением о системе управления охраной труда, утвержденным приказом МТСЗ от 19.08.2016 № 438н.

Кроме того, работодатель утвердил ежегодный график отпусков без учета мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

В нарушение норм ТК работодатель не произвел с работником окончательный расчет в день прекращения трудового договора. Оплата отпуска произведена с нарушением срока - позднее чем за три дня до его начала.

В нарушение части 4 статьи 135 ТК, локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, приняты работодателем без учета мнения представительного органа работников.

В организации не установлена конкретная дата выплаты заработной платы, которая устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором.

Мнения
Люди которым это нравится

Посетить семинар по теме «Проверки трудовой инспекции»

Все семинары по теме Проверки трудовой инспекции