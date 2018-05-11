Кому раньше 70 лет пенсия не светит

На днях Дмитрий Медведев заявил о том, что необходимо рассматривать закон о повышении пенсионного возраста.

На состоявшемся накануне пленарном заседании Госдумы по этому вопросу высказался член «Справедливой России» Олег Шеин.

«Мы хорошо понимаем, что если предложение о повышении пенсионного возраста анонсировано было еще в начале мая месяца, то есть до голосования по кандидатуре премьер-министра, то в Правительстве текст этого законопроекта уже есть, вноситься он будет в ближайшее время и скорее всего до конца мая текущего года с тем, чтобы рассмотреть его в течение летних месяцев, пока граждане будут находиться в отпусках», - заявил депутат.

Он предположил, что пенсионный возраст установят 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. Повышать его будут каждые полгода на полгода.

Между тем существует порог по стажу и баллам, только преодолев который человек может выйти на пенсию при достижении пенсионного возраста. Для тех, кто не преодолеет этот порог, пенсия отодвигается на 5 лет.

Таким образом, некоторые россияне в 2023 году смогут выйти на пенсию только при достижении возраста 70 лет для мужчин и 68 для женщин, отметил Шеин.

Он обратил внимание, что в России из 77 млн. трудоспособных граждан взносы в ПФР платятся только за 43 млн. Остальные - это люди, у кого стаж не начисляется вообще.

«Государство этих людей загоняет в ситуацию, когда реально они будут выходить на пенсию не в 65 и 63, а в 70 и 68. Где эти люди будут работать? Мы хорошо понимаем, что сегодня человек, которому уже за 50, работу найти не может. Очевидно, что человек в возрасте 62, 63, 64 лет не нужен на рынке», - заявил депутат в своем выступлении.