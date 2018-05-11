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Испекли тортик – заплатите налог. ИФНС ищет кондитеров в соцсетях

Налоговая служба в Твери взялась за домохозяек, делающих кондитерские изделия, а также других бизнесменов, которые ведут дела через Интернет не платят налоги. Об этом пишет еженедельник «Афанасий-бизнес».
 
Налоговики сделали контрольную закупку через социальные сети «Вконтакте» и Instagram у производителя кондитерских изделий, проживающего в Пролетарском районе города. На учете как индивидуальный предприниматель продавец тортиков не состоял.
 
Кондитеру предъявили декларации с суммой налога к уплате. Сейчас у ИФНС России № 10 по Тверской области на контроле находятся еще 29 таких предпринимателей, выявленных через социальные сети. Им также направлены уведомления о необходимости уплаты налогов.
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