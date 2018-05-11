Испекли тортик – заплатите налог. ИФНС ищет кондитеров в соцсетях

Бабушке этой колхоз-совхоз ещё и дрова бесплатно давал, и много чего другого. Т.е. она был...
Да потому что государство давно уже положило жирный х... на рядового гражданина. Оно лижет з... б...
Впечатляет, тоже недавно переезжали, благо в одном городе, в адресе отсутствует номер офиса, так ...
А что, кроме коммуналки трат не было? Вы серьезно считаете, что на 12 рублей в месяц в СССР можно...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Но вы же голосовали за Путина, ну вот и получили. Сосите даль...
Скоро на любой чих потребуют пробитый чек.
При услугах населению можно применять бумажные БСО до 1 июля 2019 года. Исключение - общепит у ор...
А какую она коммуналку и налоги платила? А что, кроме коммуналки трат не было? Вы серьезно...
Ща и по страховым сделают штраф в 20% плюс пени, увидят свою недоработку...
Аж 12 рублей!!! А какую она коммуналку и налоги платила? И дети её какую коммуналку, нало...
hub, Вы писали:PostgresSQL - СУБД абсолютно бесплатна и не имеет ограничений по размеру ОЗУ и фай...
Прощай, здравый смысл,Ты был, но ты сплыл.В безудержной борьбе,В отместку шваркнем по-себе.https:...
Все, я увидел, что он нарушил во время своего директорства...
КАК можно оштрафовать давно уволенного человека??? А кто должен отвечать за его нарушения п...
larvik, при оказании услуг общепита ИП с работниками не могут применять бумажные БСО с 1 июля 201...
Аноним, Получилось разобраться с данным вопросом?
Аноним, Вы писали:... А также, неплохо бы и сравнительные расчеты по двум методикам опубликовать ...
он же до увольнения нарушил
Аноним, Вы писали:Про советское пенсионное обеспечение - все было неоднозначно и так же неравноме...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Но вы же голосовали за Путина, ну вот и получили. Сосите даль...
Про советское пенсионное обеспечение - все было неоднозначно и так же неравномерно. Моя бабушка в...
Аноним, Вы писали: сейчас мне требуются большие усилия, чтобы понять, а что сказать-то хотел...
Посмотрим, что ВС скажет... Закон позволяет УТОЧНЯТЬ данные всего отчета, а не по "к...
Аноним, Вы писали:Но вы же голосовали за Путина, ну вот и получили. Сосите дальше Вот именно...
Здравствуйте. Как вы думаете, пункт 2, ст.1 касается всех индивидуальных предпринимателей, оказыв...
> 1. Увольнение директора не спасет его от штрафа за персучет. ПФР шт...
Подпишут указ об увеличении пенсионного возраста, будет им и Украина, и Армения, я уже готова на ...
Всё идёт к тому, что само понятие предпринимательство будет расцениваться как мошенничество. Уже ...
Перед законом все равны, но некоторые равнее...
Не то, чтобы нереально большая, дело в том, что все ИП кругом ноют, что работать невозможно, одн...
лично я уже много лет назад поняла что пенсии нам никому не видать как своих ушей... поэтому я вз...
Очень интересно... Т.е. всех остальных штрафовать можно, а бухгалтера ведущего учет депутатов -не...
Аноним, Вы писали:Но вы же голосовали за Путина, ну вот и получили. Сосите дальше Ой, ну вот...
Вы так пишите, как будто до сих пор не поняли. Поняли еще 6 лет назад. Тут не капитализм, а...
Аноним, налоговики что только не шлют сейчас. Причем тут КНД? Речь ведь в статье как раз о том, ч...