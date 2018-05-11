Испекли тортик – заплатите налог. ИФНС ищет кондитеров в соцсетях

Аноним

Да потому что государство давно уже положило жирный х... на рядового гражданина. Оно лижет з... б... Почему рост налогов коснулся простых граждан, а не крупных компаний

Аноним

Впечатляет, тоже недавно переезжали, благо в одном городе, в адресе отсутствует номер офиса, так ... Реальная история, как удалось одолеть отказ налоговиков в регистрации переезда ООО

НатальяС А что, кроме коммуналки трат не было? Вы серьезно считаете, что на 12 рублей в месяц в СССР можно... Правительство внесет законопроект о повышении пенсионного возраста в ближайшее время

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Но вы же голосовали за Путина, ну вот и получили. Сосите даль... Правительство внесет законопроект о повышении пенсионного возраста в ближайшее время

Аноним

Скоро на любой чих потребуют пробитый чек. Налоговики обязывают бизнесмена пробивать чеки ККТ при поступлении безнала от юрлиц

Аноним

При услугах населению можно применять бумажные БСО до 1 июля 2019 года. Исключение - общепит у ор... Отсрочку по онлайн-ККТ дали. Но не всем

Над.К А какую она коммуналку и налоги платила? А что, кроме коммуналки трат не было? Вы серьезно... Правительство внесет законопроект о повышении пенсионного возраста в ближайшее время

Аноним

Ща и по страховым сделают штраф в 20% плюс пени, увидят свою недоработку... Предложено срок уплаты НДФЛ сделать единым, штрафы отменить, 6-НДФЛ упростить

НатальяС Аж 12 рублей!!! А какую она коммуналку и налоги платила? И дети её какую коммуналку, нало... Правительство внесет законопроект о повышении пенсионного возраста в ближайшее время

Аноним

hub, Вы писали:PostgresSQL - СУБД абсолютно бесплатна и не имеет ограничений по размеру ОЗУ и фай... Пять мифов об аренде 1С в облаке. Почему в отчетную кампанию многие перестают сомневаться

Аноним

Да все козлы Силуанов: пенсий не будет. Сбербанк в панике. Налог на жир

Над.К larvik, при оказании услуг общепита ИП с работниками не могут применять бумажные БСО с 1 июля 201... Федера № 337-ФЗ от 27.11.2017

Аноним

Аноним, Получилось разобраться с данным вопросом? СЗВ-СТАЖ за 2017 год: инструкция от ПФР и образец заполнения

NastasyVl Аноним, Вы писали:... А также, неплохо бы и сравнительные расчеты по двум методикам опубликовать ... Пять способов сэкономить на кредите

Аноним

он же до увольнения нарушил «Ночной бухгалтер». Пенсионный возраст повысят. ПФР собирает слухи о пенсиях и штрафует по-новому

Аноним

Аноним, Вы писали:Про советское пенсионное обеспечение - все было неоднозначно и так же неравноме... Правительство внесет законопроект о повышении пенсионного возраста в ближайшее время

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Но вы же голосовали за Путина, ну вот и получили. Сосите даль... Правительство внесет законопроект о повышении пенсионного возраста в ближайшее время

Аноним

Про советское пенсионное обеспечение - все было неоднозначно и так же неравномерно. Моя бабушка в... Правительство внесет законопроект о повышении пенсионного возраста в ближайшее время

Аноним

Аноним, Вы писали: сейчас мне требуются большие усилия, чтобы понять, а что сказать-то хотел... Правительство внесет законопроект о повышении пенсионного возраста в ближайшее время

Аноним

Аноним, Вы писали:Но вы же голосовали за Путина, ну вот и получили. Сосите дальше Вот именно... Правительство внесет законопроект о повышении пенсионного возраста в ближайшее время

Аноним

Подпишут указ об увеличении пенсионного возраста, будет им и Украина, и Армения, я уже готова на ... Правительство внесет законопроект о повышении пенсионного возраста в ближайшее время

Аноним

Всё идёт к тому, что само понятие предпринимательство будет расцениваться как мошенничество. Уже ... «Ночной бухгалтер». ПФР грозит всем штрафами. Банкиры будут лично отговаривать от обналички. Новое в налоговой уголовке

Аноним

Перед законом все равны, но некоторые равнее... Кого ПФР не будет штрафовать за дополняющие СЗВ-М

Аноним

лично я уже много лет назад поняла что пенсии нам никому не видать как своих ушей... поэтому я вз... Правительство внесет законопроект о повышении пенсионного возраста в ближайшее время

Аноним

Очень интересно... Т.е. всех остальных штрафовать можно, а бухгалтера ведущего учет депутатов -не... Кого ПФР не будет штрафовать за дополняющие СЗВ-М

Аноним

Аноним, Вы писали:Но вы же голосовали за Путина, ну вот и получили. Сосите дальше Ой, ну вот... Правительство внесет законопроект о повышении пенсионного возраста в ближайшее время

Первоклассник Вы так пишите, как будто до сих пор не поняли. Поняли еще 6 лет назад. Тут не капитализм, а... Путин подписал новый майский указ. Что ждет страну в ближайшие шесть лет?