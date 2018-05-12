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У главы Ростехнадзора по Петербургу изъяли 1 млрд рублей наличными

У главы петербургского управления Ростехнадзора Слабикова, задержанного 10 мая,  были найдены более 1 млрд руб. наличными, сообщает Фонтанка.ру

По версии следствия, чиновник состоял в организованной группе по хищению денежных средств строительных компаний, которые входили в СРО «Строительный ресурс», «Строй-Проект» и «Строй-Изыскания». Фирмы выплачивали взносы в компенсационный фонд и ежемесячные членские взносы, чтобы иметь допуск к работе. Впоследствии деньги со счетов подконтрольных обвиняемым СРО переводились по фиктивным договорам доверительного управления в компанию «Норд-Вест Капитал», а оттуда – на номинальные юрлица. Основная часть денег, как считает следствие, выведена в Испанию. 

Следователи считают, что Слабикову перечислялись 20-25 % преступного дохода, общая сумма хищений оценивается в 4,7 млрд рублей. Вину в мошенничестве чиновник не признал, уточнив, что подтверждает ряд незначительных обстоятельств, изложенных в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого.

Однако следователи нашли дома у Слабикова  около 700 млн руб. А еще 300 млн.руб. было найдено в 15 банковских ячейках, оформленных на подставных лиц. Кроме того, у чиновника найдены килограммы драгоценностей и десятки элитных часов, которые пока следствие не оценивало.

По этому делу уже были задержаны четыре человека, а еще двое находятся в международном розыске. Одним из фигурантов дела стала дочь Григория Слабикова, Елена.

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