Код тарифа в РСВ при УСН: опрос

При сдаче РСВ за 1 квартал 2018 года бухгалтеры обнаружили, что 1С неправильно проставляет код тарифа. Страхователям на УСН приходилось вручную исправлять код с 01 на 02.

Дело в том, что ФНС в письме № ГД-4-11/26795@ от 28.12.2017 сообщила, что при совмещении УСН и ЕНВД можно проставлять любой из трех кодов – 01, 02 или 03.

Как показали результаты опроса, проведенного на нашем сайте, примерно 30% бухгалтеров, применяя УСН, сдали РСВ с кодом тарифа 01, так как доверились программе и не проверили за ней.

Между тем наступила пора заполнения РСВ за полугодие и встал вопрос с каким кодом сдавать отчет, ранее сданный с кодом 01 вместо 02.

Читатели нашего форума рассуждают – сдавать ли уточненку за 1 квартал, продолжать сдавать отчеты с кодом 01 или в отчете за полугодие указать код 02, невзирая на то, что предыдущий был сдан с кодом 01.

Предлагаем вам принять участие в опросе, посвященном этой дилемме.