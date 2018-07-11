Как заполнить счет-фактуру, если страна происхождения товара неизвестна

В РФ реализуются ранее ввезенные товары, в отношении которых на территории РФ произведены операции по технической доработке (очистке) и переупаковке. Как в счете-фактуре заполнить страну происхождения и регномер таможенной декларации?

Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-07-08/42823 от 22.06.2018.

Согласно подпунктам 13 и 14 пункта 5 статьи 169 НК в счетах-фактурах, выставляемых при реализации товаров, должны быть указаны страна происхождения товаров и номер таможенной декларации в отношении товаров, страной происхождения которых не является территория РФ.

Вместе с тем в случае если в силу особенностей осуществления операций по технической доработке (очистке) и переупаковке ранее ввезенных товаров не представляется возможным определить страну происхождения доработанных (очищенных) и переупакованных товаров, то в графах 10, 10а «Страна происхождения товара (цифровой код и краткое наименование)» и 11 «Регистрационный номер таможенной декларации» счета-фактуры возможно поставить прочерк.