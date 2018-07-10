Как члену ЖСК получить имущественный вычет при покупке квартиры

В соответствии с пунктом 4 статьи 218 ГК член жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или иного потребительского кооператива, другие лица, имеющие право на паенакопления, полностью внесшие свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное помещение, предоставленное этим лицам кооперативом, приобретают право собственности на указанное имущество.

Согласно пункту 1 статьи 556 ГК передача недвижимости продавцом и принятие ее покупателем осуществляются по подписываемому сторонами передаточному акту или иному документу о передаче.

Таким образом, момент возникновения права собственности члена ЖСК в недвижимом имуществе кооператива определен специальной нормой ГК и связан с полным внесением паевого взноса и фактом предоставления помещения после ввода жилого дома в эксплуатацию, а не с датой госрегистрации.

Имущественный налоговый вычет при приобретении квартиры предоставляется в размере, действовавшем в налоговом периоде, в котором были получены необходимые документы, подтверждающие право на получение данного налогового вычета.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/41112 от 15.06.2018.