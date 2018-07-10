Как облагается НДФЛ матвыгода от экономии на процентах, если договор займа заключен до 2018

Минфин в письме от 26.06.2018 № 03-04-07/43786 разъяснил вопрос обложения НДФЛ доходов в виде материальной выгоды от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами.

С 1 января 2018 года согласно абзацам шестому - восьмому подпункта 1 пункта 1 статьи 212 НК матвыгода, полученная от экономии на процентах за пользование налогоплательщиком заемными (кредитными) средствами, признается доходом налогоплательщика при соблюдении в отношении такой экономии хотя бы одного из следующих условий:

соответствующие заемные (кредитные) средства получены налогоплательщиком от организации или ИП, которые признаны взаимозависимым лицом налогоплательщика либо с которыми налогоплательщик состоит в трудовых отношениях;

такая экономия фактически является матпомощью либо формой встречного исполнения организацией или ИП обязательства перед налогоплательщиком, в том числе оплатой (вознаграждением) за поставленные налогоплательщиком товары (выполненные работы, оказанные услуги).

Статьей 2 Федерального закона от 27.11.2017 N 333-ФЗ предусмотрено вступление его в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на доходы физических лиц.

Эти особенности определения налоговой базы по НДФЛ при получении доходов в виде матвыгоды применяются начиная с налогового периода 2018 года вне зависимости от даты заключения договора займа (кредита), то есть, в том числе, по договорам займа (кредита), заключенным до 1 января 2018 года.

Вышеназванное письмо Минфина доведено до сведения письмом ФНС № БС-4-11/12663@ от 02.07.2018.