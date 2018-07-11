За долги по налогам могут перекрыть выезд за границу или запретить управлять автомобилем

Минфин в письме № 03-02-08/40930 от 15.06.2018 разъяснил порядок применения временного ограничения на выезд должника из РФ и пользование специальным правом при наличии налоговой недоимки.

При неисполнении должником в установленный срок без уважительных причин требований по уплате налогов, содержащихся в исполнительном документе, пристав вправе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 67.1 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» под временным ограничением на пользование должником специальным правом понимается приостановление действия предоставленного должнику в соответствии с законодательством РФ специального права в виде права управления транспортными средствами до исполнения требований исполнительного документа в полном объеме либо до возникновения оснований для отмены такого решения.

Временное ограничение на пользование должником специальным правом не может применяться в случае, если сумма задолженности по исполнительному документу не превышает 10 000 рублей.