Переводы между физлицами с карты на карту: что с НДФЛ?

ФНС в письме № БС-3-11/4252@ от 27.06.2018 разъяснила порядок обложения НДФЛ денежных средств, полученных физлицом от другого физлица путем перевода с карты на карту.

В соответствии с пунктом 5 статьи 208 НК доходами не признаются доходы от операций, связанных с имущественными и неимущественными отношениями физлиц, признаваемых членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с СК, за исключением доходов, полученных в результате заключения между этими лицами договоров ГПХ или трудовых соглашений.

При этом на основании пункта 18.1 статьи 217 НК доходы в денежной форме, получаемые от физлиц в порядке дарения, не подлежат обложению НДФЛ.

Обязанность по представлению декларации 3-НДФЛ в таких случаях отсутствует.

Таким образом, перевод от физлица безвозмездно на счет другого физлица вне зависимости от суммы такого перевода не облагается НДФЛ.

Вместе с тем денежные средства, поступившие на счет физлица в качестве оплаты товаров, услуг, вознаграждения за трудовые обязанности или по договорам ГПХ, признаются доходом такого физлица, подлежащим обложению НДФЛ.