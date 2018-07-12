Когда субъекты МСП могут включить в расходы плату за негативное воздействие на окружающую среду

Подпунктом 7 пункта 1 статьи 254 НК установлено, что к материальным расходам относятся затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией ОМС и иного имущества природоохранного назначения (в том числе платежи за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросы загрязняющих веществ в составе сточных вод в водные объекты, осуществляемые в пределах нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, за размещение отходов производства и потребления в пределах установленных лимитов на их размещение и другие аналогичные расходы).

В то же время при определении налоговой базы не учитываются расходы в виде суммы платежей за выбросы загрязняющих веществ, осуществляемые с превышением нормативов допустимых сбросов, за размещение отходов производства и потребления с превышением установленных лимитов на их размещение.

Как определить дату осуществления материальных расходов в части платы за негативное воздействие на окружающую среду?

Плата, исчисленная по итогам отчетного периода (календарного года), вносится не позднее 1-го марта года, следующего за отчетным периодом (календарным годом).

При этом лица, обязанные вносить плату, за исключением субъектов МСП, вносят квартальные авансовые платежи (кроме четвертого квартала) не позднее 20-го числа месяца, следующего за последним месяцем соответствующего квартала.

Учитывая то, что обязательство по уплате платы за негативное воздействие на окружающую среду возникает у субъектов МСП по факту деятельности за календарный год, по мнению Минфина, выраженному в письме № 03-03-06/1/3914 от 07.06.2018, материальные расходы в виде указанной платы признаются у соответствующих налогоплательщиков на последнее число налогового периода, за который она производится.