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Пока одни бухгалтеры работают в прохладе под кондиционерами, другие томятся в душных офисах

Июль – жаркое время. Причем для бухгалтеров это утверждение верно как в прямом, так и в переносном смысле. Отчетный период в самом разгаре, а за окном зашкаливает столбик термометра. Как работается в это время?

Не во всех офисах условия труда идеальны. Как показали результаты опроса, проведенного на нашем сайте, только половина бухгалтеров работают в прохладных кабинетах, оснащенных кондиционерами.

Вторая половина опрошенных вынужденно томится в душных офисах и изнывает от жары.

Отметим, что 5% работодателей в жару сокращает сотрудникам рабочий день, как того требуют нормы трудового законодательства.

Напомним, недавно Роспотребнадзор выпустил памятку, в которой рассказал, как защититься от жары.

 

 

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Мнения
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1 мнение
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Аноним
, Чебоксары
Ага, разбежались, сократят тебе рабочий день в жару - ждите! Даже кондиционер не разрешают включать - экономия, блин, электроэнергии! Висят конди для украшения.
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