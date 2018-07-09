Пока одни бухгалтеры работают в прохладе под кондиционерами, другие томятся в душных офисах

Июль – жаркое время. Причем для бухгалтеров это утверждение верно как в прямом, так и в переносном смысле. Отчетный период в самом разгаре, а за окном зашкаливает столбик термометра. Как работается в это время?

Не во всех офисах условия труда идеальны. Как показали результаты опроса, проведенного на нашем сайте, только половина бухгалтеров работают в прохладных кабинетах, оснащенных кондиционерами.

Вторая половина опрошенных вынужденно томится в душных офисах и изнывает от жары.

Отметим, что 5% работодателей в жару сокращает сотрудникам рабочий день, как того требуют нормы трудового законодательства.

Напомним, недавно Роспотребнадзор выпустил памятку, в которой рассказал, как защититься от жары.