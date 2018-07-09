ИП, разместившего вакансию на Авито, пытаются оштрафовать за несообщение в ЦЗН

ИП из Самарской области разместил на Авто объявление об имеющейся вакансии и тут же получил претензии со стороны сотрудников ЦЗН. Раз есть вакансия, нужно сообщить о ней в Центр занятости, который подберет сотрудника из числа безработных и пришлет его для трудоустройства, заявили обескураженному ИП.
Бизнесмен решил игнорировать эту претензию, однако на днях он получил вызов в Прокуратуру для дачи пояснений, почему не сообщил в ЦЗН об имеющейся свободной вакансии.
Такой историей поделилась читательница нашего форума.
ЦЗН, выдвигая свои требования, ссылается на ст. 25 Закона от 19.04.1991 № 1032 «О занятости населения в Российской Федерации».
Напомним, согласно п.3 ст. 25 работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов.
ИП полагает, что в данном пункте речь идет только о приеме инвалидов, вакансий для которых у него нет. Кроме того, имея численность всего 4 человека, он не обязан квотировать рабочие места для инвалидов.
Между тем вокруг этого вопроса много неясностей. Минтруд посетовал, что п.3 ст.25 закона о занятости неверно трактуется работодателями. Отдельные работодатели полагают, что они обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости информацию, касающуюся только их деятельности по содействию в обеспечении занятости инвалидов.
Однако абзац содержит норму о представлении двух видов информации:
- информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей;
- информации о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов.
В этой связи Минтруд подготовил проект поправок, которые вносят изменения в данный пункт, исключающие неоднозначность его трактовки.
Сейчас
Будет потом
Работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости:
информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов.
Работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости:
информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, а также информацию о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов.
Порядок представления работодателями сведений и информации, предусмотренных настоящим пунктом, устанавливается органами государственной власти субъекта РФ.
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Добавим, что Минтруд в письме № 14-1/В-953 от 25.10.2017 пояснял, что работодатели обязаны ежемесячно предоставлять в ЦЗН информацию о вакансиях. Информация предоставляется работодателями в отношении всех имеющихся у них в наличии вакансий независимо от того, предполагаются ли они к замещению. Иными словами, если работодатель считает, что у него есть вакансия, он обязан сообщить органу службы занятости о ее наличии.
Отметим, что в Самарской области также действует Постановление Правительства Самарской области от 14.04.2015 N 184 ( в ред. от 25.10.2017) «Об утверждении Положения о предоставлении работодателями информации (сведений) в органы службы занятости населения Самарской области».
В указанном документе также имеется неоднозначная формулировка о вакансиях и инвалидах.
Раздел 5 Положения именуется «Предоставление сведений о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, выполнении квоты по приему на работу инвалидов»
На основании п. 5.1 сведения о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей (вакансии) работодатели предоставляют в ЦЗН ежемесячно начиная с месяца, в котором образовались вакансии, до момента закрытия вакансий не позднее последнего календарного дня текущего месяца по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.
Я в дауне !
Искал я как то на официальном сайте ЦЗ вакансии по квотам... Я был в шоке вакансия "Грузчик" и "Водитель категории С на мусоровоз" ЦЗ хоть смотрит какие вакансии им дают под квоту ?
Да кто бы оттуда хоть одного нормального специалиста прислал, ни разу никого оттуда не взяли. Они бы лучше подумали, что работает лучше, объявление или то, что они делают? Центр занятости пережиток прошлого, требует полнейшей перестройки, за копеечное пособие, народ туда нормальный не идёт, на дорогу потратишься больше, чтобы до потенциального работодателя добраться. А на секундочку, некоторые наши ведомства дают туда инфо о вакансиях, но только почему-то на них работают родственники, друзья, друзья-друзей и т.д., чего же их за кумовство не штрафуют то
Аноним, Вы писали:
Кстати, в Орловской области центр занятости давно так развлекается, очередная бюрократия, собрать туда бумажек, пока обработают, вакансию десять раз по объявлению займут. Но наезды агрессивные, специалисты хамят. Бесполезная структура.
Аноним, Вы писали:
Что такого страшного происходит в Орловской области? Что мешает выживать, там же чернозёмы, живи и работай на земле, как ваши предки.
Аноним, Вы писали:
Дальше куда ?)
Информацию надо давать только о наличии вакансий? Об отсутствии вакансий, стало быть, информацию давать никто не обязан? Это уже хорошо!
А где-то сейчас сидят и хихикают самозанятые, которых никто не может поймать...
Аноним, Вы писали:
Ошибаетесь - проверка прокуратуры и штраф - как только им план понадобится выполнить !!! Независимо от вакансий - ежемесячно сдай бумажку !
Достали уже все эти провеконтроштрафующие органы !! Как-то в статистике спросил - а какого паркуа столько бумаг придумывают, что отделного человека уже нужно выделять для отписок, уже просто не успеваешь хрень всякую заполнять и отправлять...Сказали : у Вас начальство плохое - пусть человека примут ! Я правда предложил принять человека за счет статистики ... нам деньги зарабатывать надо, да еще и содержать разожравшиеся до безобразия госструктуры!!
Уф...накипело, высказался...и дальше бумаги писать
Аноним, Вы писали:
дальше знаю куда - в Сочи) а что?
При чем тут крестьяне? По-моему понятно, что речь идет о помещиках-землевладельцах. Что вам мешает так жить?
Аноним, Вы писали:
Об отсутствии-то может и не обязан, а вот про наличие нулевого количества вакансий - ВСЕНЕПРЕМЕННО!
Аноним, Вы писали:
На ПМЖ ?