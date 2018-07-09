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ИП, разместившего вакансию на Авито, пытаются оштрафовать за несообщение в ЦЗН

ИП из Самарской области разместил на Авто объявление об имеющейся вакансии и тут же получил претензии со стороны сотрудников ЦЗН. Раз есть вакансия, нужно сообщить о ней в Центр занятости, который подберет сотрудника из числа безработных и пришлет его для трудоустройства, заявили обескураженному ИП.

Бизнесмен решил игнорировать эту претензию, однако на днях он получил вызов в Прокуратуру для дачи пояснений, почему не сообщил в ЦЗН об имеющейся свободной вакансии.

Такой историей поделилась читательница нашего форума.

ЦЗН, выдвигая свои требования, ссылается на ст. 25 Закона от 19.04.1991 № 1032 «О занятости населения в Российской Федерации».

Напомним, согласно п.3 ст. 25 работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов.

ИП полагает, что в данном пункте речь идет только о приеме инвалидов, вакансий для которых у него нет. Кроме того, имея численность всего 4 человека, он не обязан квотировать рабочие места для инвалидов.

Между тем вокруг этого вопроса много неясностей. Минтруд посетовал, что п.3 ст.25 закона о занятости неверно трактуется работодателями. Отдельные работодатели полагают, что они обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости информацию, касающуюся только их деятельности по содействию в обеспечении занятости инвалидов.

Однако абзац содержит норму о представлении двух видов информации:

  • информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей;
  • информации о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов.

В этой связи Минтруд подготовил проект поправок, которые вносят изменения в данный пункт, исключающие неоднозначность его трактовки.

Сейчас

Будет потом

Работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости:

информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов.

Работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости:

информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, а также информацию о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов.

Порядок представления работодателями сведений и информации, предусмотренных настоящим пунктом, устанавливается органами государственной власти субъекта РФ.

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Добавим, что Минтруд в письме № 14-1/В-953 от 25.10.2017 пояснял, что работодатели обязаны ежемесячно предоставлять в ЦЗН информацию о вакансиях. Информация предоставляется работодателями в отношении всех имеющихся у них в наличии вакансий независимо от того, предполагаются ли они к замещению. Иными словами, если работодатель считает, что у него есть вакансия, он обязан сообщить органу службы занятости о ее наличии.

Отметим, что в Самарской области также действует Постановление Правительства Самарской области от 14.04.2015 N 184 ( в ред. от 25.10.2017) «Об утверждении Положения о предоставлении работодателями информации (сведений) в органы службы занятости населения Самарской области».

В указанном документе также имеется неоднозначная формулировка о вакансиях и инвалидах.

Раздел 5 Положения именуется «Предоставление сведений о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, выполнении квоты по приему на работу инвалидов»

На основании п. 5.1 сведения о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей (вакансии) работодатели предоставляют в ЦЗН ежемесячно начиная с месяца, в котором образовались вакансии, до момента закрытия вакансий не позднее последнего календарного дня текущего месяца по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.

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Мнения
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24 мнения
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Аноним
, Волгоград

Искал я как то на официальном сайте ЦЗ вакансии по квотам... Я был в шоке вакансия "Грузчик" и "Водитель категории С на мусоровоз" ЦЗ хоть смотрит какие вакансии им дают под квоту ?

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Аноним
, Москва
Ну формально это тоже вакансии и организациям эти работники реально нужны. А вот на счет ежемесячного информирования. Развелось дармоедов и каждый штрафовать может. с....ки достали
Клерк
bestiya7460
, Челябинск

Да кто бы оттуда хоть одного нормального специалиста прислал, ни разу никого оттуда не взяли. Они бы лучше подумали, что работает лучше, объявление или то, что они делают? Центр занятости пережиток прошлого, требует полнейшей перестройки, за копеечное пособие, народ туда нормальный не идёт, на дорогу потратишься больше, чтобы до потенциального работодателя добраться. А на секундочку, некоторые наши ведомства дают туда инфо о вакансиях, но только почему-то на них работают родственники, друзья, друзья-друзей и т.д., чего же их за кумовство не штрафуют то 

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Аноним
, Москва
я когда работала в Самарской области и искала себе сотрудников как то раз обратилась в ЦЗН, вообще он мне ничем не помог, до жути бюрократическая контора... вообще в целом Самарская область - это нищета беспросветная... что и явилось причиной моего оттуда переезда на ПМЖ в Москву 
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Аноним
, Краснодар

Аноним, Вы писали:

ы еще в Орловской области не жили, вот там точно чудом люди выживают.

 Кстати, в Орловской области центр занятости давно так развлекается, очередная бюрократия, собрать туда бумажек, пока обработают, вакансию десять раз по объявлению займут. Но наезды агрессивные, специалисты хамят. Бесполезная структура.

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Аноним
, Москва

Аноним, Вы писали:

ы еще в Орловской области не жили, вот там точно чудом люди выживают.

 Что такого страшного происходит в Орловской области? Что мешает выживать, там же чернозёмы, живи и работай на земле, как ваши предки.

Клерк
Акулов
, Москва

Аноним, Вы писали:

я когда работала в Самарской области и искала себе сотрудников как то раз обратилась в ЦЗН, вообще он мне ничем не помог, до жути бюрократическая контора... вообще в целом Самарская область - это нищета беспросветная... что и явилось причиной моего оттуда переезда на ПМЖ в Москву 

 Дальше куда ?)

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Аноним
, Новосибирск

Информацию надо давать только о наличии вакансий? Об отсутствии вакансий, стало быть, информацию давать никто не обязан? Это уже хорошо!

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Аноним
, Домодедово
А вот сделали бы портал с логин-паролем и лёгкой регистрацией и информировали бы, в наших же интересах. А то такая мудреная бумажная форма информирования, так ещё взяли форму не с первого раза (тут поправьте, там исправьте) 
Клерк
mizeri
, Петрозаводск
ЦЗН это и правда структура требующая серьезного пересмотра. Нормальных вакансий еще ни разу, ни разу там не видела. Те, что предлагают 1) кидалово (поэтому и висят постоянно) 2) крайне специфические 3) государственные (и попасть очень трудно, как правило они внезапно оказываются занятыми) 3) неактуальные (по факту туда находят людей гораздо быстрее просто через объявления). В общем то существует ЦЗН по ыату только чтобы отмечать безработных, вот и отсавили бы за ними эту функцию - чтобы человек отмечаться приходил и ТК приносил - что официально не работает (неофициально все равно фиг поймаешь, а ЦЗН этим тем более не занимается). Ну и искали бы специфические кадры. Я понимаю, елси бы ЦЗН хоть процедуру для работодателе упростил - прислали заяву на вакансию в элеткронном виде, например, выслали работодателю контакты рабочих или сами бы разослали потенциальным работникам извещение о вакансии (да хоть смской - вакансия, номер телефона, название организации). Ну хоть какой-то то толк. А то там столько бумаг надо заполнить, чтобы об одной несчастной вакансии сообщить, причем не важно - уборщица это или инженер высшей категории. Да и пусть бы ЦЗН фильтровал при этом работодателей, проверял как-то (особенно актуально для вакансий на работе вахтой), т.е. фактически бы оказывал услуги как кадровое агентство.  Ну и те, кто состоит на учете это либо те, кто не хочет работать/работает неофициально, но хочет еще и пособие получать либо те, кто в силу каких-то причин не могут найти работу независимо от собственного желания (район с полным отсутствием перспектив в вакансиях, закрылось градообразующее предприятие, нет инфраструктуры - глушь), т.е. человек и рад бы работать, да негде, толкьо переезд или вахта (а вахта это риск всегда, да и не всегда легко на нее попасть). 
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Аноним
, Оренбург

Аноним, Вы писали:

  А где-то сейчас сидят и хихикают самозанятые, которых никто не может поймать... ;)

 Ошибаетесь - проверка прокуратуры и штраф - как только им план понадобится выполнить !!! Независимо от вакансий - ежемесячно сдай бумажку !

Достали уже все эти провеконтроштрафующие органы !! Как-то в статистике спросил - а какого паркуа столько бумаг придумывают, что отделного человека уже нужно выделять для отписок, уже просто не успеваешь хрень всякую заполнять и отправлять...Сказали : у Вас начальство плохое - пусть человека примут ! Я правда предложил принять человека за счет статистики ... нам деньги зарабатывать надо, да еще и содержать разожравшиеся до безобразия госструктуры!!

 Уф...накипело, высказался...и дальше бумаги писать

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Аноним
, Нижний Новгород

Аноним, Вы писали:

Аноним, Вы писали:

ы еще в Орловской области не жили, вот там точно чудом люди выживают.

 Что такого страшного происходит в Орловской области? Что мешает выживать, там же чернозёмы, живи и работай на земле, как ваши предки.

 

Вы про крепостных крестьян толкуете?
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Аноним
, Москва
я когда работала в Самарской области и искала себе сотрудников как то раз обратилась в ЦЗН, вообще он мне ничем не помог, до жути бюрократическая контора... вообще в целом Самарская область - это нищета беспросветная... что и явилось причиной моего оттуда переезда на ПМЖ в Москву 
 Дальше куда ?)

 дальше знаю куда - в Сочи) а что?

Клерк
Nаdine
, Москва
Нда. Один с сошкой - а сто семь с ложкой. Да ладно с ложкой - с кистенём из-за кустов, не захочешь, да денежку отдашь. Перешлю директору статью, а то он регулярно размещает вакансии на хедхантере и на работе.ру
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Аноним
, Ижевск
Вы про крепостных крестьян толкуете?

При чем тут крестьяне? По-моему понятно, что речь идет о помещиках-землевладельцах. Что вам мешает так жить? 

Клерк
Mihalich
, Краснодар

Аноним, Вы писали:

Информацию надо давать только о наличии вакансий? Об отсутствии вакансий, стало быть, информацию давать никто не обязан? Это уже хорошо!

 Об отсутствии-то может и не обязан, а вот про наличие нулевого количества вакансий - ВСЕНЕПРЕМЕННО!

Клерк
Акулов
, Москва

Аноним, Вы писали:

я когда работала в Самарской области и искала себе сотрудников как то раз обратилась в ЦЗН, вообще он мне ничем не помог, до жути бюрократическая контора... вообще в целом Самарская область - это нищета беспросветная... что и явилось причиной моего оттуда переезда на ПМЖ в Москву 

 Дальше куда ?)

 дальше знаю куда - в Сочи) а что?

 На ПМЖ ?

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Аноним
, Москва
Хех. Сегодня же получили такое письмо от ЦЗН. Тоже прокуратурой грозятся. На "НН" вакансию отследили они. Им там делать нечего?
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