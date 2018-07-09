ИП, разместившего вакансию на Авито, пытаются оштрафовать за несообщение в ЦЗН

ИП из Самарской области разместил на Авто объявление об имеющейся вакансии и тут же получил претензии со стороны сотрудников ЦЗН. Раз есть вакансия, нужно сообщить о ней в Центр занятости, который подберет сотрудника из числа безработных и пришлет его для трудоустройства, заявили обескураженному ИП.

Бизнесмен решил игнорировать эту претензию, однако на днях он получил вызов в Прокуратуру для дачи пояснений, почему не сообщил в ЦЗН об имеющейся свободной вакансии.

Такой историей поделилась читательница нашего форума.

ЦЗН, выдвигая свои требования, ссылается на ст. 25 Закона от 19.04.1991 № 1032 «О занятости населения в Российской Федерации».

Напомним, согласно п.3 ст. 25 работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов.

ИП полагает, что в данном пункте речь идет только о приеме инвалидов, вакансий для которых у него нет. Кроме того, имея численность всего 4 человека, он не обязан квотировать рабочие места для инвалидов.

Между тем вокруг этого вопроса много неясностей. Минтруд посетовал, что п.3 ст.25 закона о занятости неверно трактуется работодателями. Отдельные работодатели полагают, что они обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости информацию, касающуюся только их деятельности по содействию в обеспечении занятости инвалидов.

Однако абзац содержит норму о представлении двух видов информации:

информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей;

информации о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов.

В этой связи Минтруд подготовил проект поправок, которые вносят изменения в данный пункт, исключающие неоднозначность его трактовки.

Сейчас Будет потом Работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости: информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов. Работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости: информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, а также информацию о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов. Порядок представления работодателями сведений и информации, предусмотренных настоящим пунктом, устанавливается органами государственной власти субъекта РФ.

Добавим, что Минтруд в письме № 14-1/В-953 от 25.10.2017 пояснял, что работодатели обязаны ежемесячно предоставлять в ЦЗН информацию о вакансиях. Информация предоставляется работодателями в отношении всех имеющихся у них в наличии вакансий независимо от того, предполагаются ли они к замещению. Иными словами, если работодатель считает, что у него есть вакансия, он обязан сообщить органу службы занятости о ее наличии.

Отметим, что в Самарской области также действует Постановление Правительства Самарской области от 14.04.2015 N 184 ( в ред. от 25.10.2017) «Об утверждении Положения о предоставлении работодателями информации (сведений) в органы службы занятости населения Самарской области».

В указанном документе также имеется неоднозначная формулировка о вакансиях и инвалидах.

Раздел 5 Положения именуется «Предоставление сведений о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, выполнении квоты по приему на работу инвалидов»

На основании п. 5.1 сведения о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей (вакансии) работодатели предоставляют в ЦЗН ежемесячно начиная с месяца, в котором образовались вакансии, до момента закрытия вакансий не позднее последнего календарного дня текущего месяца по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.