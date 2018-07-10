Как заполнить реестр в ФСС на пособие по уходу за ребенком

С 1 июля 2018 к пилотному проекту ФСС по прямым выплатам подключились еще 6 регионов:

Кабардино-Балкарская Республика;

Республика Карелия;

Республика Северная Осетия – Алания;

Республика Тыва;

Костромская область;

Курская область.

Бухгалтерам предстоит направить в ФСС реестры сведений, в том числе на пособие по уходу за ребенком.

В отделении ФСС по Курской области уточнили, что при формировании реестров сведений по ежемесячному пособию по уходу за ребенком в графе «Дата начала отпуска» должна стоять фактическая дата начала отпуска (а не 01.07.2018).

Аналогично эта графа заполняется и на бумажном носителе.