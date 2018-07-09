Самозанятых пропишут в ТК

Минтруд разместил сегодня на федеральном портале НПА уведомление о начале разработки поправок в ТК в части совершенствования правового регулирования трудовых отношений отдельных категорий работников.
Речь идет о самозанятых гражданах. В законодательстве отсутствует такой правовой статус как самозанятый гражданин, посетовали в Минтруде.
Процессы осуществления отдельных видов деятельности, например, деятельность физлиц, оказывающих услуги в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства (частные услуги по присмотру и уходу за детьми и больными, услуги по репетиторству, услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства и др.) являются предметом регулирования трудового законодательства РФ. Однако, как правило, вышеуказанная деятельность осуществляется без соответствующего оформления отношений, при этом фактически отсутствует надлежащий контроль за соблюдением трудового законодательства в отношении указанной категории лиц.
Текст проекта пока не опубликован. Планируется, что он вступит в силу в январе 2019.
Самозанятый, это антидемократический элемент не платящий в бюджет, из которого воруют демократы.
Короче, полная Сволочь.
Наконец то справедливость восторжествует и не станет тех, кто не платит в бюджет, из которого воруют демократы.
Nаdine, Вы писали:
и ведь не хотят вводить прогрессивный НДФЛ при котором как правило есть необлагаемый миниум. Вот кивают на запад. В нормальных странах эти копейки вообще не облагаются, хорошо хоть люди сами себя обеспечивают, деньги тратят и и за пособием не обращаются. Ознакомились бы например с налоговой системой Франции узнали бы много нового.
Какой смысл облагать эти копейки, если человек спокойно себе перестанет самозаниматься и сядет на шею государству. Но это работает там, где на пособие можно прожить, пусть скромно, но можно, а если к этому добавить медпомощь, оплату жилья, то нормальные государства этим самозанятым будут еще доплачивать. Только в России могут снять последние штаны. И так уже куча ИПшников позакрывались.
При этом, со стороны государства нет желания вернуть населению вклады в банках, которые превратились в ноль в 98м. Миллионы граждан оказались обворованными, и где те деньги? Сбербанк почему-то не разорился, топменеджеры тоже всегда неплохо себя чувствовали, а миллионы граждан потеряли свои сбережения. Люди с жизнью заканчивали. Отношение к гражданам просто на уровне геноцида. Люди выживали как могли, а теперь государство вспомнило про цивилизованный мир. Господа чиновники и законодатели, будьте во всем последовательными, освободите от налогов ветеранов перестройки, которые этот кошмар пережили своими силами и ни копейки от государства не получили, создайте условия для малого бизнеса, перестаньте воровать, введите необлагаемый минимум, обложите повышенным налогом богатых, с медициной нужно что-то делать и далее по списку - до налогов с населения не скоро дойдем.
Самозанятых в торговле явно не будет.
Аноним, Вы писали:
Неработающих жен к самозанятым не приравняют? Они ведь тоже не безвозмездно дома работают кухарками-уборщицами-прачками-репетиторами. За свой труд они получают материальное вознаграждение от мужей.
Nаdine, Вы писали:
Нет, идея хорошая. Пусть платят небольшой процент. Почему я должна одна со своей белой зп за всех отдуваться, а на пенсию выходить поздно и на копейки? Уберите из закона пособия, больничные гражданам ЕВРАЗЭС, а то эти декретницы из Украины и Беларусии надоели, приезжают сюда устраиваются и сразу на больничный и в декрет, это уже схема какая то, в поликлинике тоже одни хохлы лечаться у нас типа все бесплатно. У них ускоренное получение гражданства, потом им еще и пенсии будем платить.
Ничего, что большинство самозанятых занято где-то на основной работе или вообще пенсионеры? За них может более вашего уже взносов уплачено
За них взносы платятся. Предлагаете не платить? Тогда опять граждане России окажутся менее выгодными для работодателей. Кому будет от этого хорошо?
Ускоренное получение гражданства крайне непростое дело. И одним декретом тут точно не помочь