Самозанятых пропишут в ТК

Минтруд разместил сегодня на федеральном портале НПА уведомление о начале разработки поправок в ТК в части совершенствования правового регулирования трудовых отношений отдельных категорий работников.

Речь идет о самозанятых гражданах. В законодательстве отсутствует такой правовой статус как самозанятый гражданин, посетовали в Минтруде.

Процессы осуществления отдельных видов деятельности, например, деятельность физлиц, оказывающих услуги в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства (частные услуги по присмотру и уходу за детьми и больными, услуги по репетиторству, услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства и др.) являются предметом регулирования трудового законодательства РФ. Однако, как правило, вышеуказанная деятельность осуществляется без соответствующего оформления отношений, при этом фактически отсутствует надлежащий контроль за соблюдением трудового законодательства в отношении указанной категории лиц.

Текст проекта пока не опубликован. Планируется, что он вступит в силу в январе 2019.