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Повышение НДС принесет бюджету два триллиона рублей за три года

Повышение налога на добавленную стоимость в следующие три года принесет российскому бюджету немногим более двух триллионов рублей, сообщает Медуза.

Минфин подготовил проект основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019–2021 годы. Он будет рассмотрен сегодня на парламентских слушаниях в Госдуме

По прогнозу Минфина, повышение НДС с 18% до 20% на отечественные и импортные товары принесет бюджету:

  • в 2019 году - 634 миллиарда рублей;
  • в 2020 году - 678 миллиардов рублей;
  • в 2021 году - 728 миллиардов рублей.

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3 мнения
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Аноним
, Пенза
Повышение НДС принесет бюджету два триллиона рублей за три года

Из карманов народа.

Вот ни как не пойму, чем демократические воры, грабящие народ законами, отличаются от карманных воров?

 

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Аноним
, Новосибирск

Широко шагать - штаны порвешь, гласит народная мудрость. У Путина уже вовсю рвутся штаны от всяких Сирий-Крымов-Донбассов-олимпиад и чемпионатов, а он все никак не уймется, в раж вошел под старость.

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Аноним
, Москва
Если к
уху приложить пустой кошелек, можно услышать, как в нем шуршит Правительство
Российской Федерации.
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