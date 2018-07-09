Повышение НДС принесет бюджету два триллиона рублей за три года

Повышение налога на добавленную стоимость в следующие три года принесет российскому бюджету немногим более двух триллионов рублей, сообщает Медуза.

Минфин подготовил проект основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019–2021 годы. Он будет рассмотрен сегодня на парламентских слушаниях в Госдуме

По прогнозу Минфина, повышение НДС с 18% до 20% на отечественные и импортные товары принесет бюджету: