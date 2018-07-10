Россияне ожидают высокую инфляцию из-за роста цен на бензин

В июне инфляционные ожидания россиян на год вперед выросли до уровня сентября–октября прошлого года. Показатель достиг 9,8% после 8,6% в мае, свидетельствуют данные опроса ООО «инФОМ», проведенного по заказу Банка России.

На рост инфляционных ожиданий в июне повлиял практически единственный фактор – динамика цен на бензин. Это следует из ответов респондентов на широкий круг вопросов о росте цен на товары и услуги. При этом поступление на рынки нового урожая способствовало снижению в июне цен на ряд плодоовощной продукции. Однако этот факт, судя по опросным данным, остался почти не замеченным респондентами. Это подтверждает высокую чувствительность инфляционных ожиданий населения к всплескам цен на отдельные товары.

Нормализация ситуации на топливном рынке в результате принятых Правительством мер должна оказать стабилизирующее влияние на инфляционные ожидания населения.

По оценкам Банка России, снижение ожиданий может возобновиться с некоторой задержкой по сравнению с прежними оценками, прежде всего из-за налоговых мер. Банк России будет уделять особое внимание реакции инфляционных ожиданий, масштаб и продолжительность которой сейчас еще сложно оценить в полной мере, сообщает пресс-служба ЦБ.