В компаниях в Москве и Петербурге остановился рост зарплат

В Москве и Санкт-Петербурге остановился рост зарплат, пишет РБК. Это следует из обзора HeadHunter о зарплатах за первое полугодие 2018 года.

Совокупный доход (зарплаты в номинальном выражении плюс бонусы) работников в Москве и Московской области показал нулевую динамику по данным на конец июня по сравнению с тем же периодом прошлого года, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области он сократился на 2%.

Максимальный прирост зарплат был отмечен в Северо-Кавказском округе (плюс 13%). В число лидеров по росту также вошли Центральный и Северо-Западный (оба по 7%), Сибирский (6%), Приволжский (5%) и Южный (4%) федеральные округа.

В Москве и Московской области зарплаты в первом квартале 2018 года сократились на 0,8%, а к концу июня показали нулевую динамику. При этом в первом полугодии 2017 года наблюдался рост зарплат (плюс 1,5% в первом квартале, плюс 2% во втором). В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в январе—марте зарплаты увеличились на 2,5%, но по итогам первого полугодия уменьшились на 2%. В первом и втором кварталах 2017 года зарплаты в регионе демонстрировали рост на 2,5 и 2,6% соответственно.

У Росстата другие сведения. По их данным номинальные зарплаты россиян за январь—май 2018 года увеличились на 11,5% по сравнению с тем же периодом годом ранее, а реальные — на 9%. Высокие темпы роста зарплат связаны с повышением зарплат бюджетников согласно майским указам президента 2012 года. Номинальные зарплаты россиян в январе выросли на 13,4%, в феврале — на 12,9%, в марте — на 11,3%. По прогнозу Минэкономразвития, номинальный рост зарплат по итогам 2018 года составит 9%, реальный (с поправкой на инфляцию) — 6,3%.

Расхождение в показателях можно объяснить тем, что Росстат учитывает зарплаты в госсекторе, а HeadHunter, как уточнили РБК в компании, исследует состояние зарплат в частном секторе.

В разрезе отраслей HeadHunter зафиксировал сокращение зарплат в ИТ-отрасли на 0,4% и гостинично-ресторанном бизнесе — на 3,4%. Наибольший прирост зарплат показали работники, занятые в сфере непищевых (плюс 5%) и пищевых (3,9%) товаров народного потребления, недвижимости (3,4%), а также химпроизводства и розницы (обе отрасли по 3,3%), следует из обзора. В топ самых высокооплачиваемых отраслей вошли ИТ (81,3 тыс. руб.), электроника (71,3 тыс. руб.) и недвижимость (70,5 тыс. руб.).