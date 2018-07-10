Если в организации нет деятельности, надо сдать нулевой РСВ

Единственный учредитель ООО является директором, зарплата ему не начисляется, и деятельность ООО не осуществляет. Надо ли в таком случае сдавать РСВ?

Надо, ответил Минфин в письме № 03-15-05/41578 от 18.06.2018.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 419 НК плательщиками страховых взносов являются организации, производящие выплаты и иные вознаграждения физлицам.

На выплаты, производимые в пользу руководителя организации, являющегося ее единственным учредителем, признаваемым застрахованным лицом по обязательному соцстрахованию, страховые взносы начисляются в общеустановленном порядке.

Также пунктом 7 статьи 431 Кодекса предусмотрена обязанность плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физлицам, сдавать РСВ.

Налоговым Кодексом не предусмотрено освобождение от исполнения обязанности плательщика страховых взносов по представлению РСВ в случае неосуществления организацией финансово-хозяйственной деятельности и отсутствия выплат физлицам.

Сдавая нулевой РСВ, плательщик заявляет в налоговый орган об отсутствии выплат в пользу физлиц, и, соответственно, об отсутствии сумм страховых взносов, подлежащих уплате.

Кроме того, представляемые РСВ с нулевыми показателями позволяют налоговым органам отделить плательщиков, не производящих в конкретном отчетном периоде выплат физлицам и не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, от плательщиков, которые нарушают установленный НК срок для представления расчетов, и, следовательно, не привлекать их к ответственности в виде штрафа.

Таким образом, в случае отсутствия у плательщика страховых взносов выплат в пользу физлиц в течение того или иного расчетного (отчетного) периода плательщик обязан представить в установленный срок в налоговый орган РСВ с нулевыми показателями.

В письме Минфина также сообщается, что по вопросу о представлении отчетности в ПФР по формам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ в отношении руководителя организации, являющегося единственным учредителем, следует обратиться в Минтруд.