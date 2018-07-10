Более шестидесяти регионов дали положительные отзывы на закон о повышении пенсионного возраста

Власти более 60 регионов направили в Госдуму положительные отзывы об инициативе правительства РФ повысить пенсионный возраст в России, сообщает пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу министерства.

«По нашей информации, положительные отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста направили в нижнюю палату парламента органы власти 61 региона», — сказал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Министр отметил, что процесс идет с опережением графика и отзывы продолжают поступать. Он напомнил, что до 16 июля, когда документы должны поступить в Госдуму, остается еще много времени

Законопроект о повышении пенсионного возраста перед чтением в Госдуме, которое предварительно намечено на 19 июля, был направлен на отзыв в субъекты России.

Тем не менее социальные опросы показывают, что население в большинстве своем не поддерживает повышение пенсионного возраста, против выступают оппозиционные фракции в Госдуме и представители несистемной оппозиции. Среди активных противников — профсоюзы, организовавшие акции протеста по всей стране.

Заметим, что на сайте Госдумы пока опубликованы всего 8 отзывов. Безоговорочно поддержали проект власти Санкт-Петербурга, Тамбовской и Волгоградской областей, Ставропольского край и Кабардино-Балкарии. С дополнительными условиями, но «за» проект высказались власти Чукотского и Ненецского автономных округов и Красноярского края.