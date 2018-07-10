Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Более шестидесяти регионов дали положительные отзывы на закон о повышении пенсионного возраста

Власти более 60 регионов направили в Госдуму положительные отзывы об инициативе правительства РФ повысить пенсионный возраст в России, сообщает пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу министерства.

«По нашей информации, положительные отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста направили в нижнюю палату парламента органы власти 61 региона», — сказал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Министр отметил, что процесс идет с опережением графика и отзывы продолжают поступать. Он напомнил, что до 16 июля, когда документы должны поступить в Госдуму, остается еще много времени

Законопроект о повышении пенсионного возраста перед чтением в Госдуме, которое предварительно намечено на 19 июля, был направлен на отзыв в субъекты России.

Тем не менее социальные опросы показывают, что население в большинстве своем не поддерживает повышение пенсионного возраста, против выступают оппозиционные фракции в Госдуме и представители несистемной оппозиции. Среди активных противников — профсоюзы, организовавшие акции протеста по всей стране.

Заметим, что на сайте Госдумы пока опубликованы всего 8 отзывов. Безоговорочно поддержали проект власти Санкт-Петербурга, Тамбовской и Волгоградской областей, Ставропольского край и Кабардино-Балкарии. С дополнительными условиями, но «за» проект высказались власти Чукотского и Ненецского автономных округов и Красноярского края.

Мнения
Написать свое мнение
42 мнения
Аватар
Аноним
, Санкт-Петербург
Власти хотят представить эти согласования, как выражение воли народа. Все мы знаем, кто избирается в депутаты по линии Единой России. Эти люди дрожат за свои толстые задницы и никогда не будут рисковать своим теплым насиженным местом. Тем более, что мы видели что бывает за неподчинение. Так, что всеобщее одобряем им гарантировано. А то, что народ против, ну и ... с ним. 
Аватар
Аноним
Кандидаты на прокат в местных выборах обозначаются, главное чтобы не забыли об этом напомнить гражданам.
Аватар
Аноним
, Москва

Этого и надо было ждать!!! Если бы они посмели не поддержать эту реформу, то их всех бы уволили, как в Ярославле.

Невероятна, но факт!
saigak
, Санкт-Петербург
Дали задание отозваться положительно-вот и отозвались :(
Теперь и нас уговаривают...в практически каждой передаче по ТВ нам рассказывают как хорошо работать после 60...
Аватар
Аноним

Аноним, Вы писали:

рёт министр. Он демократ и окромя вранья больше ни на что не способен.

 

Вы ошибаетесь. Во власти сейчас у нас нет никаких демократов. Воры есть, убийцы есть, вруны есть. Есть те кто все эжи качыества совмещают. А вот демократов точно нет. Почитайте хотя бы краткий экскурс в историю главного "раба на галерах"
Аватар
Аноним
, Курск

Митинги это часть постановки в этом театре абсурда. Чтобы лишний раз убедиться, что челядь еще не вся вымерла, есть с кого налоги и взятки драть. И доколе эта челядь их всех содержать будет???? Что еще надо сделать с этими людьми, чтобы они вспомнили, что они люди?!

Аватар
Аноним
, Пенза
Аноним
только что, Курск
Митинги это часть постановки в этом театре абсурда. Чтобы лишний раз убедиться, что челядь еще не вся вымерла, есть с кого налоги и взятки драть. И доколе эта челядь их всех содержать будет???? Что еще надо сделать с этими людьми, чтобы они вспомнили, что они люди?!

 Хозяева не воспринимают челядь, как людей. Челядь, это двуногий Скот для Хозяев.

Аватар
Аноним
, Москва
У Путина реально был шанс вписать своё имя в Историю в более-менее приличном облике. Теперь войдёт как вор, укравший пенсию у нескольких поколений и как убийца-рецидивист, заморивший голодом пару поколений обворованных пенсионеров.
Аватар
Аноним

Аноним, Вы писали:

У Путина реально был шанс вписать своё имя в Историю в более-менее приличном облике. Теперь войдёт как вор, укравший пенсию у нескольких поколений и как убийца-рецидивист, заморивший голодом пару поколений обворованных пенсионеров.

О каком приличном облике вы говорите?!! Он столько всего уже украл и много чего еще сделал, что пенсия на этом фоне это как мелочь по карманам тырить. Почитайте хотя бы краткий экскурс в историю главного "раба на галерах

Аватар
Аноним
, Санкт-Петербург

Аноним, Вы писали:

У Путина реально был шанс вписать своё имя в Историю в более-менее приличном облике. Теперь войдёт как вор, укравший пенсию у нескольких поколений и как убийца-рецидивист, заморивший голодом пару поколений обворованных пенсионеров.

 Ты список представь поимённый :speaking: масквабад и факты, Трололо! 

Аватар
Аноним
, Барнаул
Я ничего не понимаю, ведь о провалах в демографии было известно еще 20 лет назад (к гадалке ходить не надо) при нынешнем же президенте. Так что нельзя было провести ряд долгосрочных экономических и социальных мер уже тогда, зная будущие негативные тенденции? Нет же, надо дотянуть до последнего.. А можно было, например, стимулировать добровольный более поздний выход на пенсию тем, кто может и хочет работать, предусмотреть льготы таким гражданам и т. д. Введя плавные долгосрочные меры тогда, сейчас не было бы такого шокового негатива со стороны людей и необходимости реформы срочно любым путём для власти. 
Аватар
Аноним
, Москва
Ты список представь поимённый :speaking: масквабад и факты, Трололо!

 

Что тебе, чепушилло, представить? Список запроси в ПФР РФ, там имена, фамилии и даты рождение и выхода на пенсию. Выборку по нужным датам сделай сам.
Аватар
Аноним
, Иркутск
Власти поддержали,а народ спросили?эти власти за бабки,что хошь поддержат,они же за место у кормушки глотки друг у дрруга рвать будут
Клерк
sunflower_tk
, Оренбург
Наше заксобрание тоже "за" проголосовало. Против ОДИН человек - депутат от коммунистов. Товарищ, не знаю вашей фамилии, но спасибо, за то что выбрал остаться человеком среди прикормленных сволочей.
Аватар
Аноним
, Санкт-Петербург

Аноним, Вы писали:

Ты список представь поимённый :speaking: масквабад и факты, Трололо!

 Что тебе, чепушилло, представить? Список запроси в ПФР РФ, там имена, фамилии и даты рождение и выхода на пенсию. Выборку по нужным датам сделай сам.

 Мне незачем, не колышет...

укравший пенсию у нескольких поколений....

Ты с какого поколения, динозавр :war:

Клерк
sv777
, Саратов
Я обращаюсь к администрации сайта Клерк.Пора уже ввести запрет на анонимные сообщения. Большинству анонимов будет просто лень регистрироваться на сайте, для того чтобы написать сообщение.Поубавится негатива и никчемных сообщений.
Аватар
Аноним
, Пенза
sv777
минуту назад, Саратов
Я обращаюсь к администрации сайта Клерк.Пора уже ввести запрет на анонимные сообщения. Большинству анонимов будет просто лень регистрироваться на сайте, для того чтобы написать сообщение.Поубавится негатива и никчемных сообщений.

 Ну зарегистрируюсь под ником - аноним из Пензы. Вам легче станет?


sv777

 Скажите в чём разница между анонимом и sv777 ?????? 

Клерк
sv777
, Саратов
Скажите в чём разница между анонимом и sv777 ?????? 

 В том, что я зарегистрирована и не важно какой у меня ник, а вот анониму, который пришел сюда, чтобы просто написать какую нибудь гадость, надеюсь, лень будет регистрироваться(если он только не параноик, гуляющий по форумам)

Аватар
Аноним
, Пенза
sv777
только что, Саратов
Скажите в чём разница между анонимом и sv777 ?????? 
 В том, что я зарегистрирована и не важно какой у меня ник,

 О! Регистрация, это Свято для вас? И всё? Очень мило с вашей стороны.

А вот для меня - НЕ Свято.

Клерк
sv777
, Саратов
 О! Регистрация, это Свято для вас? И всё? Очень мило с вашей стороны.

А вот для меня - НЕ Свято.

 Аноним, дело не в регистрации, а в том, что Вам надо внимательно прочитать, что я написала

Аватар
Аноним
, Пенза
sv777
только что, Саратов
 О! Регистрация, это Свято для вас? И всё? Очень мило с вашей стороны.

А вот для меня - НЕ Свято.
 Аноним, дело не в регистрации, а в том, что Вам надо внимательно прочитать, что я написала

 Прочитал внимательно. Вы сторонница ЗАПРЕТОВ. Для важно, что бы остальные делали так, как делаете вы. Если вы зарегистрировались, то остальные обязаны зарегистрироваться. А если не хотят, то ваше предложение ЗАПРЕТИТЬ анонимные сообщения, есть ни что иное, как комплекс Власти описанный Григорием Климовым и Ломброзо.

А с чего вы решили, что остальные должны действовать так, как действуете вы?

Клерк
sv777
, Саратов
Прочитал внимательно. Вы сторонница ЗАПРЕТОВ. Для важно, что бы остальные делали так, как делаете вы. Если вы зарегистрировались, то остальные обязаны зарегистрироваться. А если не хотят, то ваше предложение ЗАПРЕТИТЬ анонимные сообщения, есть ни что иное, как комплекс Власти описанный Григорием Климовым и Ломброзо.

А с чего вы решили, что остальные должны действовать так, как действуете вы?

 Вы даже сейчас пишете просто для того, чтобы что нибудь написать, не потрудившись уловить суть.Отвечать я Вам больше не буду.

Аватар
Аноним
, Москва
Мне незачем, не колышет...

 

Тебе дают и факты и список и место где всё это аккуратно и компактно хранится. Но тебе не нужен ответ на твой вопрос.  Так иди мимо, раз тебя это не колышит. Не засоряй ветку.

Ты с какого поколения, динозавр

 

А что меняет лично мой возраст?
Аватар
Аноним
, Москва

sv777, Вы писали:

Я обращаюсь к администрации сайта Клерк.Пора уже ввести запрет на анонимные сообщения. Большинству анонимов будет просто лень регистрироваться на сайте, для того чтобы написать сообщение.Поубавится негатива и никчемных сообщений.

 дык ... и сайтов много, где не треба регистрация. Напугала воробьев рогаткой :godlack:

Аватар
Аноним
, Москва

sv777, Вы писали:

Я обращаюсь к администрации сайта Клерк.Пора уже ввести запрет на анонимные сообщения. Большинству анонимов будет просто лень регистрироваться на сайте, для того чтобы написать сообщение.Поубавится негатива и никчемных сообщений.

 ну да, и снизится трафик сайта. Зачем обязательно регистрироваться, чтобы оставить свое мнение? Ну пойдут люди обсуждать на другие ресурсы. Думаете, что все прям вот зациклены на этом сайте? Ну есть возможность высказаться, высказываются. Единицы будут региться, чтобы оставить сообщения.

Тролли и неадекваты всегда бывают в отсутствии регистрации, да. Ну тут уж нужно выбирать.
Это раньше форумов, где можно было задать вопрос было мало. А сейчас ресурсов полно, где можно у бухгалтеров спросить. На бизнес форумах вообще бухгалтера наперебой консультируют. Я тут на клерке пару вопросов задала, так толком никто и не ответил. И чего я буду региться? Неохота. Не будет возможности высказаться мнение или задать вопрос по бизнесу, ну так можно в другом месте. Кроме того, у вас и от зарегистрированных участников хватает агрессии, это не показатель лояльности обсуждений. Люди тут годами сидят, считают свое мнение единственно верным. И что, думаете кто-то спецом будет региться, чтобы с ними спорить?  Ну высказали мнение, поспорили и дальше пошли. Региться на обсуждение новостей смысла нет, неохота.

Клерк
sv777
, Саратов
Это раньше форумов, где можно было задать вопрос было мало. А сейчас ресурсов полно, где можно у бухгалтеров спросить. На бизнес форумах вообще бухгалтера наперебой консультируют. Я тут на клерке пару вопросов задала, так толком никто и не ответил. И чего я буду региться? Неохота.

 Вопрос, а что Вы тут тогда делаете?Я лично не хожу на ненужные мне сайты.А Вам тут не нравится, толком никто не отвечает, но Вы тут! Странно мне это)))

Аватар
Аноним
, Москва

sv777, Вы писали:

 дык ... и сайтов много, где не треба регистрация. Напугала воробьев рогаткой

 Ну пусть туда и идут троллить.

 Первым ТоТ и взвоет. Пиши есчо :write: Я  между прочим из Мурманска, вот такая геолокация :D

Аватар
Аноним
, Москва

sv777, Вы писали:

 Я лично не хожу на ненужные мне сайты.А Вам тут не нравится, толком никто не отвечает, но Вы тут! Странно мне это)))

 Это личное дело и ничего странного. Не на одном Клерке сходится свет ;)

Аватар
Аноним
, Новомосковск

sv777, Вы писали:

 Вопрос, а что Вы тут тогда делаете?Я лично не хожу на ненужные мне сайты.А Вам тут не нравится, толком никто не отвечает, но Вы тут! Странно мне это)))

 Не буду больше сюда заходить, уговорили

Люди которым это нравится

Посетить семинар по теме «Общественные новости в России и мире»

Все семинары по теме Общественные новости в России и мире