Более шестидесяти регионов дали положительные отзывы на закон о повышении пенсионного возраста

Власти более 60 регионов направили в Госдуму положительные отзывы об инициативе правительства РФ повысить пенсионный возраст в России, сообщает пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу министерства.
«По нашей информации, положительные отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста направили в нижнюю палату парламента органы власти 61 региона», — сказал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
Министр отметил, что процесс идет с опережением графика и отзывы продолжают поступать. Он напомнил, что до 16 июля, когда документы должны поступить в Госдуму, остается еще много времени
Законопроект о повышении пенсионного возраста перед чтением в Госдуме, которое предварительно намечено на 19 июля, был направлен на отзыв в субъекты России.
Тем не менее социальные опросы показывают, что население в большинстве своем не поддерживает повышение пенсионного возраста, против выступают оппозиционные фракции в Госдуме и представители несистемной оппозиции. Среди активных противников — профсоюзы, организовавшие акции протеста по всей стране.
Заметим, что на сайте Госдумы пока опубликованы всего 8 отзывов. Безоговорочно поддержали проект власти Санкт-Петербурга, Тамбовской и Волгоградской областей, Ставропольского край и Кабардино-Балкарии. С дополнительными условиями, но «за» проект высказались власти Чукотского и Ненецского автономных округов и Красноярского края.
с каких это пор органы власти дают отзывы?
Этого и надо было ждать!!! Если бы они посмели не поддержать эту реформу, то их всех бы уволили, как в Ярославле.
С давних. Хоть бы по ссылке на сайт Госдумы зашли...
у кого-то были серьезные сомнения?
Аноним, Вы писали:
Митинги это часть постановки в этом театре абсурда. Чтобы лишний раз убедиться, что челядь еще не вся вымерла, есть с кого налоги и взятки драть. И доколе эта челядь их всех содержать будет???? Что еще надо сделать с этими людьми, чтобы они вспомнили, что они люди?!
Хозяева не воспринимают челядь, как людей. Челядь, это двуногий Скот для Хозяев.
Аноним, Вы писали:
О каком приличном облике вы говорите?!! Он столько всего уже украл и много чего еще сделал, что пенсия на этом фоне это как мелочь по карманам тырить. Почитайте хотя бы краткий экскурс в историю главного "раба на галерах
Аноним, Вы писали:
Ты список представь поимённый масквабад и факты, Трололо!
Аноним, Вы писали:
Мне незачем, не колышет...
Ты с какого поколения, динозавр
Ну зарегистрируюсь под ником - аноним из Пензы. Вам легче станет?
Скажите в чём разница между анонимом и sv777 ??????
В том, что я зарегистрирована и не важно какой у меня ник, а вот анониму, который пришел сюда, чтобы просто написать какую нибудь гадость, надеюсь, лень будет регистрироваться(если он только не параноик, гуляющий по форумам)
О! Регистрация, это Свято для вас? И всё? Очень мило с вашей стороны.
А вот для меня - НЕ Свято.
Аноним, дело не в регистрации, а в том, что Вам надо внимательно прочитать, что я написала
Прочитал внимательно. Вы сторонница ЗАПРЕТОВ. Для важно, что бы остальные делали так, как делаете вы. Если вы зарегистрировались, то остальные обязаны зарегистрироваться. А если не хотят, то ваше предложение ЗАПРЕТИТЬ анонимные сообщения, есть ни что иное, как комплекс Власти описанный Григорием Климовым и Ломброзо.
А с чего вы решили, что остальные должны действовать так, как действуете вы?
Вы даже сейчас пишете просто для того, чтобы что нибудь написать, не потрудившись уловить суть.Отвечать я Вам больше не буду.
sv777, Вы писали:
дык ... и сайтов много, где не треба регистрация. Напугала воробьев рогаткой
Ну пусть туда и идут троллить.
sv777, Вы писали:
ну да, и снизится трафик сайта. Зачем обязательно регистрироваться, чтобы оставить свое мнение? Ну пойдут люди обсуждать на другие ресурсы. Думаете, что все прям вот зациклены на этом сайте? Ну есть возможность высказаться, высказываются. Единицы будут региться, чтобы оставить сообщения.
Тролли и неадекваты всегда бывают в отсутствии регистрации, да. Ну тут уж нужно выбирать.
Это раньше форумов, где можно было задать вопрос было мало. А сейчас ресурсов полно, где можно у бухгалтеров спросить. На бизнес форумах вообще бухгалтера наперебой консультируют. Я тут на клерке пару вопросов задала, так толком никто и не ответил. И чего я буду региться? Неохота. Не будет возможности высказаться мнение или задать вопрос по бизнесу, ну так можно в другом месте. Кроме того, у вас и от зарегистрированных участников хватает агрессии, это не показатель лояльности обсуждений. Люди тут годами сидят, считают свое мнение единственно верным. И что, думаете кто-то спецом будет региться, чтобы с ними спорить? Ну высказали мнение, поспорили и дальше пошли. Региться на обсуждение новостей смысла нет, неохота.
Вопрос, а что Вы тут тогда делаете?Я лично не хожу на ненужные мне сайты.А Вам тут не нравится, толком никто не отвечает, но Вы тут! Странно мне это)))
sv777, Вы писали:
Первым ТоТ и взвоет. Пиши есчо Я между прочим из Мурманска, вот такая геолокация
sv777, Вы писали:
Это личное дело и ничего странного. Не на одном Клерке сходится свет
sv777, Вы писали:
Не буду больше сюда заходить, уговорили