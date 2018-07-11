Система соцобеспечения ЕГИССО будет работать в облаке

ПФР и компания «Техносерв», крупнейший российский системный интегратор, реализуют проект создания и предоставления в аренду вычислительной и телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения работоспособности Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).

Поясним, ЕГИССО является информационной системой, позволяющей получать гражданам и органам власти актуальные данные о мерах социальной поддержки, оказываемых из бюджетов всех уровней, как в отношении отдельно взятого человека, так и в целом по стране, а также получать сведения, необходимые органам власти для предоставления мер социальной поддержки.

Вычислительная инфраструктура ЕГИССО создается на основе облачных технологий и размещается на базе облачной платформы «Техносерв».

В 2018 году к ЕГИССО, одной из крупнейших информсистем страны, будут подключены все внебюджетные фонды, федеральные органы власти и субъекты России и система заработает в полную силу.

«Проект по предоставлению в аренду вычислительной инфраструктуры ЕГИССО и проект по созданию подсистемы информационной безопасности ЕГИССО стали одними из крупнейших проектов по созданию виртуальной инфраструктуры для государственных информационных систем не только для компании, но и для всей России», - прокомментировал Алексей Копейкин, вице-президент по продажам компании «Техносерв».