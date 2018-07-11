Один кассовый аппарат теперь можно применять в составе нескольких автоматических устройств для расчетов

Управление ФНС России по Липецкой области сообщает, что в закон о ККТ внесены изменения.

Федеральным законом от 03.07.2018 № 192-Ф предусмотрена возможность применения одной ККТ в составе нескольких автоматических устройствах для расчетов, используемых при:

1) осуществлении расчетов с использованием электронных средств платежа с применением автоматических устройств для расчетов при оказании услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов и грузобагажа;

2) осуществлении расчетов за реализуемый товар (кроме подакцизной продукции, технически сложных товаров, а также товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации) с использованием автоматических устройств для расчетов, содержащих внутри своего корпуса оборудование для осуществления выдачи данного товара, при условии отображения при расчете на дисплее автоматического устройства для расчетов QR-кода, позволяющего покупателю осуществить его считывание и идентифицировать кассовый чек (бланк строгой отчетности), и структура данных которого включает в себя дату и время осуществления расчета, порядковый номер фискального документа, признак расчета, сумму расчета, заводской номер фискального накопителя, фискальный признак документа.



В связи с внесенными поправками, после вступления закона в силу и до внесения соответствующих изменений в форму заявления о регистрации (перерегистрации) ККТ, при подаче в налоговый орган Заявления о регистрации ККТ, используемой в составе нескольких автоматических устройств для расчетов, к нему рекомендуется прилагать дополнительный лист.