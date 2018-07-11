ИФНС требует пояснений по деньгам, которые сама же перечислила на счет ИП

Налоговики повторно списали со счета ИП страховые взносы и после долгих разбирательств вернули деньги обратно.
Однако в ходе «камералки» декларации по УСН и сравнения доходов с поступлениями на счет, налоговики обнаружили несоответствие. Это не удивительно, так как возвращенная предпринимателю переплата по взносам доходом не является и налогообложению не подлежит.
Удивило бухгалтера ИП другое – почему налоговики требуют пояснить характер поступления на счет, которое не вошло в состав доходов, тогда как они же сами эти деньги и перечислили.
На днях предприниматель мне в панике звонит: ах, требование из налоговой, ах, не все поступления на р/сч в декларации по УСН за 2017г. отражены! Как так могло быть?!
Я в недоумении: оборотов у него немного, движение по р/сч из банковской программы выгружаем, ничего потеряться не должно, всё неоднократно проверено. Открываю программу... да, кроме выручки были поступления на р/сч - налоговая под Новый Год таки вернула неправомерно снятые ею же в июле страховые взносы по несуществующим долгам за 2016-ый. Теперь мы должны написать налоговикам письмо о том, что это был возврат страховых взносов и пеней по ним, иначе они ни за что не догадаются.
Сами ни за что ни про что деньги сняли, 5 месяцев ими попользовались, потом их после нервотрёпки вернули, и теперь сами же за них отчёт требуют, как будто это нельзя в банковской выписке увидеть вместе с оборотами по счёту!
Я даже не знаю, как на это реагировать-то - возмущаться, восхищаться их безответственностью и безнаказанностью или тихо сидеть в состоянии прострации...
- Крысавица
Обсуждение происходит в теме форума «Занимательные требования из налоговой».
Я даже не знаю, как на это реагировать-то - возмущаться, восхищаться их безответственностью и безнаказанностью или тихо сидеть в состоянии прострации...
Привыкать. Абсурда все больше. Берегите здоровье - пенсия далеко ))
Аноним, Вы писали:
Мало того - с каждым днем все дальше и дальше...
Если бывает в течение отчётного периода подобная ситуация с взносом собственных средств на расчётный счёт, декларацию сдаю с пояснениями. Однажды просто позвонила в налоговую, куратор посмотрела и сказала, что видит это перевод и сказала, что письменного пояснения присылать не надо, но я на всякий случай послала. Ничего страшного не произошло. У меня такое ощущение, что многие из этой ситуации делают проблему вселенского масштаба.