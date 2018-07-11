ИФНС требует пояснений по деньгам, которые сама же перечислила на счет ИП

Налоговики повторно списали со счета ИП страховые взносы и после долгих разбирательств вернули деньги обратно.

Однако в ходе «камералки» декларации по УСН и сравнения доходов с поступлениями на счет, налоговики обнаружили несоответствие. Это не удивительно, так как возвращенная предпринимателю переплата по взносам доходом не является и налогообложению не подлежит.

Удивило бухгалтера ИП другое – почему налоговики требуют пояснить характер поступления на счет, которое не вошло в состав доходов, тогда как они же сами эти деньги и перечислили.

На днях предприниматель мне в панике звонит: ах, требование из налоговой, ах, не все поступления на р/сч в декларации по УСН за 2017г. отражены! Как так могло быть?! Я в недоумении: оборотов у него немного, движение по р/сч из банковской программы выгружаем, ничего потеряться не должно, всё неоднократно проверено. Открываю программу... да, кроме выручки были поступления на р/сч - налоговая под Новый Год таки вернула неправомерно снятые ею же в июле страховые взносы по несуществующим долгам за 2016-ый. Теперь мы должны написать налоговикам письмо о том, что это был возврат страховых взносов и пеней по ним, иначе они ни за что не догадаются. Сами ни за что ни про что деньги сняли, 5 месяцев ими попользовались, потом их после нервотрёпки вернули, и теперь сами же за них отчёт требуют, как будто это нельзя в банковской выписке увидеть вместе с оборотами по счёту!

Я даже не знаю, как на это реагировать-то - возмущаться, восхищаться их безответственностью и безнаказанностью или тихо сидеть в состоянии прострации... - Крысавица

Обсуждение происходит в теме форума «Занимательные требования из налоговой».