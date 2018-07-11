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ФНС хочет получить доступ к банковским счетам граждан вне проверок

Фото ТАСС

ФНС хочет получать информацию по счетам граждан вне рамок камеральных или выездных проверок. Такую информацию получил «Коммерсант».

Для этого нужно внести изменения в НК РФ, поэтому ФНС проект подготовила и направила в Минфин. Поправки позволят сотрудникам ведомства проверять любого гражданина страны в случае возникновения подозрений в незаконной предпринимательской деятельности. Об этом сообщил замглавы ФНС Даниил Егоров в ответе на запрос частного лица, который оказался в распоряжении «Ъ». Минфин подтвердил факт получения проекта с поправками в НК.

В настоящий момент налоговики могут получить к информацию по платежам частных лиц лишь в рамках выездной или камеральной проверки. Камеральная проверка проводится после подачи налоговой декларации 3-НДФЛ для подтверждения заявленных в ней сведений. Выездные проверки в отношении обычных граждан проводятся крайне редко и только по решению руководителя ИФНС.

Если предлагаемые ФНС поправки будут приняты, сотрудники налоговой службы смогут в любой момент запросить информацию о движении средств по счетам любого гражданина. Это поможет выявить лиц, связанных с незаконным предпринимательством, считают налоговики.

За 2017 год ФНС проверила всего 774 физлица (средние начисления по итогам выездных проверок граждан составили более 2 млн руб.) Как сообщили источники «Ъ», в случае, если поправки будут приняты, количество таких проверок значительно увеличится.

Представители Минфина уже опровергли информацию о том, что права налоговой службы будут расширены. По словам замминистра Трунина, у ФНС и так достаточно полномочий.

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Мнения
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8 мнений
Обслуживающий
ToT
, Краснодар

Налоговая берёт физиков на карандаш. Или на понт?
В СМИ начался очередной виток паники вокруг налоговой и физов. Якобы ФНС будет мониторить/получать доступ без суда и следствия к счетам физических лиц и нещадно начислять налоги. Почему это происходит и кому выгодно?
1. Мы уже писали, что у ФНС сложная бюрократическая процедура получения информации из банков в отношении физических лиц. Она не автоматизирована. Программного обеспечения по физам в налоговой нет. Все в ручном режиме. О мониторинге и речи не может идти.
2. Даже если налоговая решится завалить бумагой сотрудников, которые с юр.лицами зашиваются, то встаёт вопрос экономической целесообразности. Много физику доначислят за репетиторство? На бумагу и конверты не больше потратит ФНС? А выездная налоговая проверка по физику вообще нонсенс. 
3. Отсутствие реальной судебной перспективы для ФНС. Оспорить решение по физу в суде представляется делом не сложным. После формирования минимальной судебной практики ФНС утонет в судебных разбирательствах. Заведомо проигрышных для налоговой.
Кому же выгоден этот шум? Складываем два плюс два и приходим к выводу, что это не более чем часть компании по выводу самозанятых из тени. Берут на понт.
@bablishko2018

Клерк
innari
, Калининград
Много физику доначислят за репетиторство? На бумагу и конверты не больше потратит ФНС?

 В свое время от судебных приставов на 0,01 руб. недоимки по страховым взносам пришло. Так что не удивлюсь.

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Аноним
, Москва
После т.н. налоговой амнистии прошлогодней завалили налоговую запросами о проведении сверки расчетов по физику и уточнении размера неуплаченного налога (земельный).
В ответ налоговики отписывались, что такая процедура как проведение сверки расчетов с физиком НК РФ вообще не предусмотрена, их программа не может автоматически списать неуплаченные за 2013 год налоги...да и вообще намекнули на то, что много будем умничать, получим внп по физику))
Мораль - выявлять самозанятых будут, налоговикам с этого премия капает.
А что до разговоров про конверты и окупаемость проверок, все это от лукавого...деньги бюджетные, главное премии получить
Клерк
Блудный сын
, Смоленск

а что такое?

первый абзац, второе предложение - наименование издательского дома
второй абзац, третье предложение - начало текста
третий абзац, первое предложение - по середине текста

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