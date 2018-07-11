ФНС хочет получить доступ к банковским счетам граждан вне проверок

ФНС хочет получать информацию по счетам граждан вне рамок камеральных или выездных проверок. Такую информацию получил «Коммерсант».

Для этого нужно внести изменения в НК РФ, поэтому ФНС проект подготовила и направила в Минфин. Поправки позволят сотрудникам ведомства проверять любого гражданина страны в случае возникновения подозрений в незаконной предпринимательской деятельности. Об этом сообщил замглавы ФНС Даниил Егоров в ответе на запрос частного лица, который оказался в распоряжении «Ъ». Минфин подтвердил факт получения проекта с поправками в НК.

В настоящий момент налоговики могут получить к информацию по платежам частных лиц лишь в рамках выездной или камеральной проверки. Камеральная проверка проводится после подачи налоговой декларации 3-НДФЛ для подтверждения заявленных в ней сведений. Выездные проверки в отношении обычных граждан проводятся крайне редко и только по решению руководителя ИФНС.

Если предлагаемые ФНС поправки будут приняты, сотрудники налоговой службы смогут в любой момент запросить информацию о движении средств по счетам любого гражданина. Это поможет выявить лиц, связанных с незаконным предпринимательством, считают налоговики.

За 2017 год ФНС проверила всего 774 физлица (средние начисления по итогам выездных проверок граждан составили более 2 млн руб.) Как сообщили источники «Ъ», в случае, если поправки будут приняты, количество таких проверок значительно увеличится.