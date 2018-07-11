ФНС не будет следить за счетами граждан

Федеральная налоговая служба России имеет достаточно широкие полномочия для сбора налогов с физических лиц, Минфин не планирует никаких инициатив для их расширения, заявил журналистам ответственный за налоговую политику замминистра финансов РФ Илья Трунин.

Отвечая на вопрос о необходимости предоставления каких-либо дополнительных полномочий ФНС в части сбора налогов с физических лиц, замглавы Минфина сказал: «Если были бы нужны, мы бы их уже, естественно, предлагали».

Трунин также добавил, что действующее законодательство даёт налоговым органам достаточно широкие полномочия, в том числе запрашивать информацию о средствах налогоплательщиков у третьих лиц.