F.A.Q о налоговых вычетах: вычет на лечение

Мы открываем рубрику «F.A.Q о налоговых вычетах». В ней каждую среду будем публиковать ответы на часто задаваемые вопросы о налоговых вычетах.

Сегодня отвечаем на вопросы о получении налогового вычета на лечение.

Можно ли подавать одновременно на вычет по лечению и имущественный вычет?

Вычеты — это возврат уплаченных налогов. Поэтому, сумму больше уплаченных налогов вернуть нельзя. Первоочередной вычет—это вычет по лечению, так как он не переносится на следующий год, в отличие от имущественного.То есть налогоплательщик полностью получит вычет по лечению (если вычет по лечению соответствует коду 2 — дорогостоящее лечение. Если код 1,то вычет можно получить только в пределах лимита). Остаток имущественного вычета перейдет на следующий год.

Можно ли получить налоговый вычет на расходы по лечению супруги и ребенка? Супруга не работает.

Можно получить вычет за лечение вашей супруги, не смотря на то, что она не работает. Также, не имеет значения тот факт, на кого из супругов оформлены документы по лечению. Для получения вычета понадобится предоставить справку об оплате медицинских услуг и документ, подтверждающий факт оплаты лечения. Это может быть кассовый чек, квитанция, приходный кассовый ордер или иной документ, подтверждающий оплату.

О том, можно ли получить вычет за санаторно-курортную путевку и как узнать список лекарств для получения налогового вычета на лечение, узнайте здесь.