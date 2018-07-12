Какие ограничения существуют для возрастных сотрудников

ТК РФ установлен только возраст, с которого до­пускается заключение трудового договора. Предельный возраст для за­ключения трудового договора законом не установлен, уточняет ГИТ Хакасии.

Между тем законодательством предусмотрены отдельные ограниче­ния, связанные с возрастом кандидата.

1. В подпункте 4 п. 2 ст. 39 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» предельный возраст пребывания на гражданской службе - 65 лет.

По достижении гражданским служащим предельного возраста пребывания на гражданской службе по решению представителя нанимателя и с согласия гражданина он может продолжить работу в государственном органе на условиях срочного трудового договора на должности, не являющейся должностью гражданской службы.

2. В соответствии с ч. 12 ст. 332 ТК РФ в государствен­ных и муниципальных высших учебных заведениях должности ректора, проректоров, руководителей филиалов (институтов) замещаются лицами в возрасте не старше 65 лет независимо от времени заключения трудовых договоров.