16 июля – последний день уплаты НДФЛ по задекларированным доходам!

16 июля 2018 года истекает срок уплаты налога на доходы физических лиц за 2017 год, отраженный налогоплательщиками в налоговой декларации по форме 3-НДФЛ. Об этом напоминает УФНС Томской области.

Согласно пункту 4 статьи 228 Налогового кодекса Российской Федерации уплатить сумму налога, рассчитанную и указанную в декларации, следует не позднее 15 июля. Однако в этом году установленная дата выпадает на выходной день, поэтому срок переносится на понедельник - 16 июля.

Оплатить НДФЛ можно несколькими способами. Если гражданин направлял декларацию в налоговые органы через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», здесь же можно сформировать платежный документ на указанную в декларации сумму.

В том случае, если у налогоплательщика нет на руках платежного документа, наиболее удобный способ уплаты НДФЛ – через сервис «Заплати налоги». В ресурсе необходимо выбрать раздел «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц». С помощью подсказок сервиса сформировать платежный документ. Для этого выбрать вид и тип платежа, внести сумму налога к уплате, свои персональные данные и реквизиты получателя платежа. Последние можно уточнить, обратившись к разделу сайта «Реквизиты для заполнения отчетности и расчетных документов», либо в своей инспекции.

При наличии реквизитов налогового органа оплату можно произвести и через терминал или оператора банка, также предварительно заполнив необходимый платежный документ.