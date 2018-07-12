Как получить возмещение НДС в сокращенные сроки рассказали налоговики Хабаровского края.

Камеральная проверка деклараций по налогу на добавленную стоимость может быть завершена в срок ранее 3-х месяцев при условии проведения налоговым органом исчерпывающего комплекса контрольных мероприятий и получения всех результатов по ним. Контрольные мероприятия по таким декларациям проводятся в первоочередном порядке и в кратчайшие сроки.

В соответствие с поручением ФНС России от 13.07.2017 № ММВ-20-15/112@, при проведении камеральных проверок по НДС с заявленной суммой к возмещению из бюджета, представленных после 01.07.2017, за налоговые периоды, начиная с 2015 года, осуществляется риск-ориентированный подход. На основании этого письма должны соблюдаться определенные критерии:

сумма налога на добавленную стоимость, заявленная налогоплательщиком к возмещению из бюджета, не превышает совокупную сумму налога на НДС, акцизов, налога на прибыль организаций и налога на добычу полезных ископаемых, уплаченную им за три календарных года, предшествующих дате представления налоговой декларации по НДС;

90% вычетов по НДС от общей суммы вычетов, заявленных налогоплательщиком, составляют суммы налога, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории Российской Федерации, являющихся в свою очередь добросовестными налогоплательщиками;

отсутствие противоречий между сведениями об операциях, содержащимися в налоговой декларации по НДС, и несоответствий сведений об операциях, содержащихся в налоговой декларации по НДС, представленной налогоплательщиком, сведениям об указанных операциях, содержащимся в налоговой декларации по НДС, представленной в налоговый орган другим налогоплательщиком (расхождения), либо не устраненные расхождения не свидетельствуют о занижении суммы налога, подлежащей уплате в бюджет Российской Федерации, либо о завышении суммы налога, заявленной к возмещению из бюджета;

отсутствие признаков нарушений законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате в бюджет Российской Федерации, либо к завышению суммы налога, заявленной к возмещению и информации, свидетельствующей о получении налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды.

Чтобы получить возмещение НДС в сокращенные сроки, при проведении КНП налогоплательщикам необходимо обеспечить оперативное предоставление в налоговые органы требуемых документов, а при получении автотребования от налогового органа для устранения расхождений между сведениями, отраженными проверяемой организацией и ее контрагентами в налоговых декларациях, налогоплательщику необходимо направить в налоговый орган формализованный ответ или уточненную налоговую декларацию.