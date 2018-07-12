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Депутаты приняли законопроект об обязательной маркировке табачных изделий

Госдума приняла в третьем чтении законопроект № 371795-7, который в числе прочего, вводит обязательную маркировку табачных изделий с 1 марта 2019 года.

Согласно принятому закону, в статью 18 закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма» вводится норма, по которой учет производства табачных изделий, их перемещение через таможенную границу ЕврАзЭс или через границу РФ, оптовая и розничная торговля, отслеживание оборота производственного оборудования происходит на основании данных таможенного и налогового учета, а также систем, созданных для информационного обеспечения маркировки товаров средствами идентификации. Данная норма вступает в силу с 1 марта 2019 года.

Кроме того, законом предлагается уточнить определение «табачные организации», предусмотрев в ряде случаев членство в Союзе табачной продукции, передает «Интерфакс».

Напомним, в конце апреля правительство утвердило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, куда вошли непродовольственные товары: табачная продукция, духи, шины, кожаная одежда, блузки, пальто, постельное белье, обувь и фотоаппаратура.

Маркировка товаров: от шуб и бриллиантов до кухонных полотенец

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Мнения
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1 мнение
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Аноним
, Пенза
Ну, да. Сборище артистов, певцов, спортсменов и прочих придурков приняли закон. Смешно.
Законы принимает Сброд, который даже не способен понимать, что такое заКОН.
А если у этого Быдла спросить, чем КОН отличается от заКОНа, то этот Сброд даже не поймёт о чём его спросили.
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