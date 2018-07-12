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Если у ИП два магазина, то и кассовых аппарата должно быть два

Где должна быть установлена ККТ, если ИП осуществляет торговлю в двух местах? Ответ на этот вопрос дал начальник организационно-методологического отдела Управления оперативного контроля ФНС России А.А. Батарин в журнале «Налоговая политика и практика».

В соответствии с пунктом 1 статьи 4.3 Закона № 54-ФЗ ККТ после регистрации в налоговом органе применяется на месте осуществления расчетов.

Таким образом, если расчеты с покупателями осуществляются в двух торговых точках (например, в одной ― продавец, а в другой ― сам ИП), необходимо зарегистрировать два кассовых аппарата (за исключением случаев интернет-торговли), т.е. на каждый адрес осуществления расчетов.

Если ИП в своей торговой точке не осуществляет расчетов, кассовый аппарат можно зарегистрировать по адресу другой торговой точки.

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Мнения
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2 мнения
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Аноним
, Уфа

Почему у нас не сделали как в Белоруси, возможность установки программной кассы? Зачем эти излишние требования ФСБ к онлайн кассам?)

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Аноним
, Санкт-Петербург
Почему у нас не сделали как в Белоруси, возможность установки программной кассы? Зачем эти излишние требования ФСБ к онлайн кассам?)

 

потому что цели другие
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