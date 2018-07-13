Как не платить транспортный налог, если новый собственник авто не оформил его в ГИБДД

Плательщиком транспортного налога признается лицо, на которое зарегистрировано транспортное средство.
Сумма транспортного налога, уплачиваемая физлицами, исчисляется налоговыми органами на основании сведений, представляемых в налоговые органы подразделениями ГИБДД.
Таким образом, пока транспортное средство не снято с учета в регистрирующих органах, плательщиком транспортного налога является физлицо, на которое зарегистрирован транспорт.
Иных оснований для прекращения взимания транспортного налога (за исключением угона транспортного средства, либо возникновения права на налоговую льготу) Налоговым кодексом не установлено.
В случае если физлицом продан автомобиль по договору купли-продажи, а новый собственник в течение 10 суток с даты заключения договора купли-продажи не зарегистрировал на свое имя автомобиль, предыдущий владелец может обратиться в подразделение ГИБДД с заявлением о прекращении регистрации транспортного средства, приложив документы, подтверждающие сделку.
На основании данных, полученных от подразделения ГИБДД, налоговый орган прекратит исчислять налог. При этом, если регистрация транспортного средства прекращена до 15-го числа, то этот месяц не учитывается при исчислении транспортного налога, если после 15-го числа соответствующего месяца, то взимание транспортного налога прекращается только со следующего месяца.
Такие разъяснения дает УФНС по Калининградской области.