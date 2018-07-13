Порядок расчета 1-процентного взноса с дохода свыше 300 тыс. для ИП на УСН и ЕСХН предлагают изменить

Порядок расчёта страховых взносов для ИП, находящихся на «доходно-расходной» УСН и на ЕСХН, надо менять, считают в службе бизнес-омбудсмен Челябинской области и уже подготовили соответствующий проект.

В настоящее время существует неопределенность в вопросе: должны ли указанные предприниматели учитывать расходы при расчете 1% взноса на пенсионное страхование при доходе более чем 300 000 рублей в год?

Если рассматривать хронологию событий за последние два года, то она выглядит так:

- Два года назад было принято постановление Конституционного Суда № 27-П от 30.11.2016, в котором говорилось, что расходы при начислении взносов учитываются. При этом КС рассмотрел ситуацию в отношении ИП на ОСНО. - Летом 2017 появился обзор судебной практики, утвержденный Президиумом Верховного Суда от 12.07.2017. ВС расширил применение позиции КС и указал на возможность применения данной позиции и в ситуации с «упрощенцами». - Данная позиция была поддержана ФНС, которая в одном из обзоров за 4 квартал 2017 сослалась на это определение ВС, подтвердив, что «упрощенец» должен учитывать расходы. - Однако на этом точка поставлена не была. 12.02.2018 Минфин выпускает письмо, где сказано, что расходы можно учитывать только ИП на ОСНО. Для ИП на УСН, никаких «доходы минус расходы» при расчете страховых взносов в НК не предусмотрено. Таким образом, проблемная ситуация вернулась, ведь Минфин является органом, который разъясняет законодательство и его разъяснения обязательны к исполнению, в первую очередь, для ФНС.

В аналогичной ситуации оказались и плательщики ЕСХН, где расчет социальных взносов идет с доходов.

Сейчас можно спрогнозировать возникновение коллапса, поскольку судебные споры неизбежны и суды не могут не учитывать позицию Конституционного и Верховных судов, а налоговая служба не может не учитывать позицию Минфина.

Данная проблема была обсуждена в ходе научно-консультативного Совета по налогам при бизнес-защитнике в Челябинской области с участием представителей бизнес-объединений, Засобрания области и налоговой службы.

Было принято решение выйти с законодательной инициативой по внесению изменений в статью 430 НК, которые бы позволяли налогоплательщикам, находящимся на УСН и ЕСХН, при начислении страховых взносов учитывать расходы.

Целью законопроекта является устранение противоречий, возникающих в процессе исчисления размера страховых взносов для ИП на УСН и ЕСХН.