ФНС пояснила, какие переводы между физлицами не облагаются НДФЛ

Федеральная налоговая служба своим письмом № БС-3-11/4252@ от 27.06.2018 разъяснила порядок обложения НДФЛ денежных средств, полученных физлицом путем перевода на банковскую карту от другого физлица.

Налоговики напомнили, что в соответствии со ст. 209 НК облагается НДФЛ доход, полученный налогоплательщиками:

от источников в РФ и (или) от источников за её пределами — для физлиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации;

от источников в РФ — для физлиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.

В свою очередь, п.5 ст.208 НК указывает, что доходами не признаются доходы от операций, связанных с имущественными и неимущественными отношениями физлиц, признаваемых членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с СК, за исключением доходов, полученных в результате заключения между этими лицами договоров ГПХ или трудовых соглашений.

При этом на основании пункта 18.1 статьи 217 НК доходы в денежной форме, получаемые от физлиц в порядке дарения, не подлежат обложению НДФЛ.

Обязанность по представлению декларации 3-НДФЛ в таких случаях отсутствует.

Таким образом, перевод от физлица безвозмездно на счет другого физлица вне зависимости от суммы такого перевода не облагается НДФЛ.