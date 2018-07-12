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ФНС пояснила, какие переводы между физлицами не облагаются НДФЛ

Федеральная налоговая служба своим письмом № БС-3-11/4252@ от 27.06.2018 разъяснила порядок обложения НДФЛ денежных средств, полученных физлицом путем перевода на банковскую карту от другого физлица.

Налоговики напомнили, что в соответствии со ст. 209 НК облагается НДФЛ доход, полученный налогоплательщиками:

  • от источников в РФ и (или) от источников за её пределами — для физлиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации;
  • от источников в РФ — для физлиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.

В свою очередь, п.5 ст.208 НК указывает, что доходами не признаются доходы от операций, связанных с имущественными и неимущественными отношениями физлиц, признаваемых членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с СК, за исключением доходов, полученных в результате заключения между этими лицами договоров ГПХ или трудовых соглашений.

При этом на основании пункта 18.1 статьи 217 НК доходы в денежной форме, получаемые от физлиц в порядке дарения, не подлежат обложению НДФЛ.

Обязанность по представлению декларации 3-НДФЛ в таких случаях отсутствует.

Таким образом, перевод от физлица безвозмездно на счет другого физлица вне зависимости от суммы такого перевода не облагается НДФЛ.

Однако, ведомство указало, какие поступления от физическому лицу от физического лица облагаются НДФЛ. Об этом читайте в статье.

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Мнения
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7 мнений
Невероятна, но факт!
saigak
, Санкт-Петербург

Аноним, Вы писали:

А с какого Пса ФНС чего то поясняет? 
Где и как прописано Право ФНС чего то пояснять?

Наверное по Ст.32 п 1 пп 4 НК

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Аноним
Интересно девки пляшут... Если у меня нет карточки Спёрбанка, и я перевела маме с мужниной некую сумму, то должна заплатить налог, так как муж и теща не близкие родственники?? А не пошли бы вы лесом, товарисчи налоговики и выше сидящие, аж до президента
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Аноним
, Пенза
saigak
7 часов назад, Санкт-Петербург
Аноним, Вы писали:

А с какого Пса ФНС чего то поясняет? 
Где и как прописано Право ФНС чего то пояснять?
Наверное по Ст.32 п 1 пп 4 НК

 Данная статья даёт право решать, кто родственник, а кто не родственник?

Невероятна, но факт!
saigak
, Санкт-Петербург
кто родственник, а кто не родственник?

 а кто вам сказал, что именно эта статья/письмо дает право? там есть ссылка на СК, а вот он дает это право

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