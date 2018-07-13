ЦБ сможет проверять банки без их уведомления

В скором будущем Центробанк сможет проверять кредитные и некредитные финансовые организации без их предварительного уведомления. Передает РИА Новости.

Законопроект о взаимодействии аудиторов банков с Банком России, который даст регулятору такое право, проходит рассмотрение в Госдуме.

При наличии обоснованных предположений, что деятельность кредитных и некредитных финансовых организаций наносит ущерб их кредиторам, вкладчикам, клиентам или создает угрозу их законным интересам сотрудники Банка России получат возможность проводить контрольные действия. Проверка сможет проводиться как дистанционно, так и в помещении, где расположена организация, с привлечением двух свидетелей и применением техники фото- и видеофиксации.

Осуществление таких действий со стороны ЦБ поможет решить проблему забалансовых вкладов, которые не учитываются в системе бухучета кредитной организации, и не участвуют в программе страхования вкладов.

Результаты этого мероприятия могут дать возможность Банку России предпринять надзорные действия, которые бы воспрепятствованию расширению практики, связанной с нарушением прав кредиторов, прав клиентов кредитной организации. В случае необходимости мы можем направить информацию в правоохранительные органы для того, чтобы они провели доследственные действия и установили наличие или отсутствие состава преступления, — добавил директор юридического департамента Банка России, Алексей Гузнов.

Поэтому предлагается один из механизмов, который бы позволил противодействовать такого рода правонарушениям со стороны должностных лиц банка, отметил представитель ЦБ. При этом он подчеркнул, что «это не является мероприятием, которое связано с оперативно-розыскной деятельностью».