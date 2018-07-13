Где транспортный налог будет начислен по новым ставкам

В 2018 году расчет транспортного налога налоговыми органами Карелии за период 2017 год произведен в соответствии со ставками, установленными Законом Республики Карелия «О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия» № 384-ЗРК от 30.12.1999».

Для отдельных видов транспортных средств налог за налоговый период 2017 год был рассчитан по новым ставкам:

1. Для автомобилей легковых с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно ставка налога 10 рублей;

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно ставка налога 35 рублей.

2. Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно ставка налога 5 рублей;

свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно ставка налога 8 рублей;

свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) ставка налога 30 рублей.

С информацией о действующих ставках транспортного налога на иные типы транспортных средств Вы можете ознакомиться в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».