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Гособоронзаказ будет обслуживаться не только через Промсвязьбанк

Промсвязьбанк не будет единственным банком, который будет обслуживать гособоронзаказ. Об этом на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку рассказал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Сообщает «Коммерсантъ».

Президент и правительство определили в качестве головного банка Промсвязьбанк, но законопроект не предполагает исключительности этого банка.  Есть другие банки, которые находятся под санкциями, и некоторые из них являются уполномоченными по гособоронзаказу. Никто, ни правительство, ни ЦБ не видит необходимости исключения этих банков,

— пояснил чиновник.

По словам замминистра, для обслуживания каждого госконтракта правительство будет определять банк отдельно. А в случае отсутствия рекомендаций со стороны правительства, исполнителю предоставится право самому выбрать банк из числа уполномоченных.

Напомним, что в конце прошлого года было объявлено о санации Промсвязьбанка. В данный момент разрабатываются планы создания на его базе опорного банка для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов. После докопитализации банк будет передан Росимуществу. Как стало известно, чтобы оградить руководство Промсвязьбанка от международных санкций, состав его правительства будет засекречен.

 

 

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