Росфинмониторинг предотвратил вывод за рубеж 50 млрд. рублей

если в бюджете нет денег, откуда деньги на зарплату тем, кто сидит на бюджете? Нет денег в стране...
Аноним, Вы писали:Нацпроект?Как же... Как жеПомним "Здравоохранение", "Доступное жилье", "Образов...
Не один малый бизнес не построит в стране не заводов, не пароходов, а то что нам предлагают, это ...
Господа люди. не забывайте главного, Как только вы открыли ИП. с этого самого момента, вы д...
Классно, буду ниже прожиточного минимума получать!
Аноним, Вы писали:Поражают эти правительственные потуги доказать "эффективность" повышения
пенси...
долбанное едро уже по 61 региону поддержали... просто нет слов...
Аноним, Вы писали:Не согласна в корне с пенсионной реформой. Идет обман народа. Нас принимают за ...
Аноним, Вы писали:уже слышала эту новость,хотелось бы список этих 60-ти, что б вся страна знала с...
По всем центральным каналам идет агитация практически во всех популярных телепередачах, как хорош...
уже слышала эту новость,хотелось бы список этих 60-ти, что б вся страна знала своих роднулек-хероеф
Я в очередной раз написал заявление в прокуратуру и полицию.
подпись в заявлении на перевод (совсем непохожая на реальную мою подпись) каким-то образом оказа...
Я уж так внимательно бумаги проверяю и подписываю, однако, уже 2-й раз стал жертвой НПФ. В 2015 г...
Здорово! Теперь сделать перевод, что оплатить свой номер телефона, проще простого.
Народ весь - против, а депутаты (избранники народа) - за! Что же это за депутаты такие народные!?...
frolova lena, Вы писали:должен представить в Управление ПФР Устав, маразм крепчал. что им е...
а я давно собираю справки, вместе с трудовыми договорами. А что ещё остается делать? И бумажные к...
должен представить в Управление ПФР Устав, маразм крепчал. что им еще предоставлять (
Как не было их так их и нету(
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:С 1 февраля добавили 4% неработающим пенсио...
Я за путина не голосовала больше 16 лет. И другим рассказываю, что сказка вещается в телеке. Пенс...
А главное штрафы не забыть.
Короче определели на чьи плечи ляжет трудоустройство предпенсинеров. Ну чего уж, давайте пр...
"Внесённый правительством РФ законопроект об увеличении возраста выхода на пенсию —«э...
И как всегда текст нелегко читать - просто выдержки из самих писем, без обработки и структурирова...
Кто-нибудь понял последнюю фразу? А чё не понятного? Судьи способствовали воровству д...
Красиво, надо признать =)
Значит, скоро появятся лицензии на такую деятельность =)
Аноним, Вы писали:Чиновники в России действительно что ли такие наивные: работодатель найдет сто ...
Wern, Вы писали:А мне интересно, как они получат "исполнительный лист/судебный приказ/решение суд...
Лишь зарегистрировав объекты недвижимости в органах Росреестра, вы приобретаете гражданские права...
Аноним, Вы писали:Кто-нибудь понял последнюю фразу? Это про молдавские суды.
но ПФР считает что если директор есть, значит с ним заключен договор, и не важно что он не получа...
Аноним, Вы писали:
Это про молдавские суды.
А чё не понятного? Судьи способствовали воровству денег и переводу оных за границу.