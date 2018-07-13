Росфинмониторинг предотвратил вывод за рубеж 50 млрд. рублей

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал, что ведомство в сотрудничестве с Верховным судом предотвратило вывод из России 50 миллиардов рублей.Сообщают «РИА Новости».

Директор службы по финансовому мониторингу выразил обеспокоенность в связи с активным применением судебных органов власти в попытке вывода средств за границу.