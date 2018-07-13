Введение нового акциза ударит по кошелькам покупателей косметики

Минздрав выступил в поддержку проекта Минфина, в котором предложено взимать акциз с парфюмерно-косметической продукции с 2019 года, пишут «Известия». Размер сбора — 523 рублей за 1 л безводного спирта.

Производители, которые смогут подтвердить факт использования сырья для изготовления продукции, смогут получить налоговый вычет на сумму акциза. Остальным придется уплачивать налог, и это приведет к сокращению нелегального производства, уверены в Минздраве.

— Подобная мера позволит производителям фактически не платить акциз, — подчеркнули в пресс-службе Минздрава. — Изготовители нелегальной алкогольной продукции, покупающие этиловый спирт якобы для производства парфюмерно-косметических средств, но использующие его не по назначению, не получат налогового вычета и будут вынуждены заплатить высокий акциз.

В итоге, уверены в ведомстве, парфюмерно-косметические товары не подорожают, а изготовление суррогатов вне закона сократится.

Исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Скоробогатова отметила, что организация уже сформировала свой отзыв на законопроект Минфина и направила его в ведомство. По мнению ассоциации, предлагаемый проект будет невыполним для большинства предприятий отрасли, так как потребует увеличения оборотного капитала в несколько раз. Для большинства предприятий это непосильно, подчеркнула Александра Скоробогатова.

Новые требования неминуемо приедут к подорожанию продукции как минимум в 1,5 раза, сказано в отзыве. В результате ряд производств закроются, число рабочих мест сократится, упадут поступления в бюджет, отмечено в бумагах ассоциации. Плюс к этому потребительская лояльность к российской продукции снизится, а предпочтения сместятся в сторону импортной продукции.

Напомним, акцизы - это не единственное новшество, которое грозит парфюмерной отрасли.

Так, с декабря 2019 будет введена обязательная маркировка духов и туалетной воды. Представители отрасли уже заявили, что их бизнес не готов к таким нововведениям.

Александра Скоробогатова сообщила, что в последнее время фиксируется снижение покупательской активности. «Соответственно, маркировка и последующее удорожание товара активизирует эту отрицательную динамику.