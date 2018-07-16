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Вы не забыли уплатить НДФЛ за 2017 год?

Налог на доходы физических лиц, исчисленный на основании представленных деклараций по форме 3-НДФЛ за 2017 год, необходимо  уплатить не позднее 16 июля 2018 года (поскольку 15 июля выходной день) Такая обязанность установлена  п. 4 ст. 228 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). В случае уплаты налога после указанного срока на неуплаченную сумму налога будет начисляться пеня в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Заполнить квитанцию на уплату налога и оплатить налог онлайн можно с помощью сервисов ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Заплати налоги».

Не позднее 3 мая 2018 года  должны были представить декларации налогоплательщики  при получении ими в 2017 году доходов:

  • по договорам найма или договорам аренды любого имущества – жилых и нежилых помещений, земельных участков, транспортных средств и другого имущества,
  • от продажи имущества, находившегося в собственности менее трёх лет,
  • от отчуждения имущественных прав – продажа долей в уставном капитале, уступка прав требования по договору участия в долевом строительстве (по договору инвестирования долевого строительства или по другому договору, связанному с долевым строительством),
  • от источников, находящихся за пределами Российской Федерации,
  • в виде выигрышей от организаторов лотерей и организаторов азартных игр,
  • в виде вознаграждения наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов,
  • в порядке дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей и паёв от лиц, не являющихся близкими родственниками или супругами.

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