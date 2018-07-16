Вы не забыли уплатить НДФЛ за 2017 год?

Налог на доходы физических лиц, исчисленный на основании представленных деклараций по форме 3-НДФЛ за 2017 год, необходимо уплатить не позднее 16 июля 2018 года (поскольку 15 июля выходной день) Такая обязанность установлена п. 4 ст. 228 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). В случае уплаты налога после указанного срока на неуплаченную сумму налога будет начисляться пеня в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Заполнить квитанцию на уплату налога и оплатить налог онлайн можно с помощью сервисов ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Заплати налоги».

Не позднее 3 мая 2018 года должны были представить декларации налогоплательщики при получении ими в 2017 году доходов: