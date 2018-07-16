Вы не забыли уплатить НДФЛ за 2017 год?

Налог на доходы физических лиц, исчисленный на основании представленных деклараций по форме 3-НДФЛ за 2017 год, необходимо уплатить не позднее 16 июля 2018 года (поскольку 15 июля выходной день) Такая обязанность установлена п. 4 ст. 228 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). В случае уплаты налога после указанного срока на неуплаченную сумму налога будет начисляться пеня в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ.
Заполнить квитанцию на уплату налога и оплатить налог онлайн можно с помощью сервисов ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Заплати налоги».
Не позднее 3 мая 2018 года должны были представить декларации налогоплательщики при получении ими в 2017 году доходов:
- по договорам найма или договорам аренды любого имущества – жилых и нежилых помещений, земельных участков, транспортных средств и другого имущества,
- от продажи имущества, находившегося в собственности менее трёх лет,
- от отчуждения имущественных прав – продажа долей в уставном капитале, уступка прав требования по договору участия в долевом строительстве (по договору инвестирования долевого строительства или по другому договору, связанному с долевым строительством),
- от источников, находящихся за пределами Российской Федерации,
- в виде выигрышей от организаторов лотерей и организаторов азартных игр,
- в виде вознаграждения наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов,
- в порядке дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей и паёв от лиц, не являющихся близкими родственниками или супругами.