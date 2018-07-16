ЧМ-2018: что он принес России

Над.К, Вы писали:ы в каком месяце уплатили взносы? В конце декабря
в тинькофф банке все переводы на карту стороннего банка бесплатные до 20 тыс в отчетный период т....
Над.К, Вы писали:ИП без работников может получать вычет до конца 2019 года Спасибо вам за ко...
Спасибо вам за компетентные и оперативные ответы. Читаю вас с удовольствием уже много лет. Все, п...
то есть приставы не могут сейчас как-то добыть денег с неплательщиков, а когда государство заплат...
Я так понял, что за призыв к свободе, равенству и братству у нас грозит 282-я?
Аноним, Вы писали:Ага. И молодёжь больше не нужна. Пусть на хрен из страны уезжают. А демографию ...
Просто теперь при приёме на работу людям будут предлагать сразу писать заявление по собственному ...
Ага. И молодёжь больше не нужна. Пусть на хрен из страны уезжают. А демографию то же пенсионеры н...
ну чо, молодцы, нашли, что деньги есть, а уж каким способом отнять - дело третье
Спасибо за подробные разъяснения.
yante, Вы писали:> Последние две цифры указываются через пробел. Я недавно спорил с...
И поэтому данная реформа касается всех ... кроме членов госдумы, правительства и прочих чин...
> Последние две цифры указываются через пробел. Я недавно спорил с одним начальнико...
Все, теперь все предельно ясно, перед пенсией пойду тележки в ближайший Окей таскать вместо Махму...
Пенсионеры, дожившие до 2024 года будут получать 20 тысяч? С трудом верится ка-то. Если только ги...
Обнаружила еще одну важную вещь в реформе. Как Мне казалось, для наполнения Пенсионного фонда над...
Ну подали, а дальше-то что?
Так вот откуда резиновые квартиры брались - закон не позволял снимать с учета выбывших с квартиры...
ИП без работников может получать вычет до конца 2019 года
Над.К, Вы писали:Вычетом можно воспользоваться со II квартала 2018 года? Да Надежда, ...
Госбандитизм достиг небывалого размаха!!! Абсолютно
несменяемая власть превратилась в диктатуру. ...
Вот такие нормировщики, кстати, явились и в науку. После чего на российской фундаментальной науке...
Уже обещали в 2000 году,что все ничего меняться не будет...и где сейчас накопительная пенсия? Ее ...
Их финансирует управление культуры. Да-да, эти чиновники от культуры, имеющие слабое предст...
нормативы в культуре интересно, как они выглядят? Количество частушек в час или движений в ...
Я недавно столкнулась - был звонок - нужно было пронормировать группу артистов. Их финансир...
Аноним, Вы писали:Хватит ныть. Процентов 80 населения не платят налоги с зарплаты, получают черно...
Чего тут рассуждать...Путин, Медведев, Набиулина давели страну то состояния, когда бюджет трещит ...
Добрый вечер! Не переживайте, оформите на себя доверенность, сходите к мировому судье...
День добрый. И у нас такая ситуация. Опоздали с сзвм за окт 2017 на неделю. штате 1 чел. За...
Наглая ложь!!! Я инвалид 2группы московская область пенсия 8тысяч а пишут 9500, я отказалас...
Аноним, Вы писали:Цитата: До 2020 осталось все 7 лет. По мнению этих "ученых"-фантастов библиотек...
Вы в каком месяце уплатили взносы?