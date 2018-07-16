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ЧМ-2018: что он принес России

Чемпионат мира по футболу стартовал в России 14 июня.

Напомним, этот же день ознаменовался объявлением о повышении пенсионного возраста россиян.

Накануне состоялся финальный матч чемпионата.

Турнир проходил на 12 стадионах в 11 городах России - в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде, Волгограде, Сочи, Екатеринбурге, Самаре, Ростове-на-Дону и Саранске.

Как вы считаете, пошел ли на пользу нашей стране прошедший чемпионат? Приглашаем вас принять участие в опросе.

Пошел ли на пользу нашей стране прошедший чемпионат мира по футболу?

Ключевые слова: ЧМ-2018, опрос

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